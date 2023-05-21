Ткачак о праздновании гола в овертайме и быстром уходе со льда: «Сказал ребятам, что у нас автобус через 10 минут»

Мэттью Ткачак высказался о праздновании гола в овертайме и быстром уходе со льда.

Форвард «Флориды» забросил решающую шайбу во втором матче с «Харрикейнс» (2:1 ОТ, 2-0) в финале Востока.

Во время празднования он сказал несколько слов партнерам по команде, после чего быстро ушел со льда. За ним последовали остальные.

«Я сказал им, что у нас автобус через 10 минут (улыбается).

Будет ли это фирменным празднованием? Нет, я ничего не патентовал. Просто пришло в голову в первом матче серии», – сказал после игры.

В первом матче серии он забросил победную шайбу в четвертом овертайме – на 140-й минуте.