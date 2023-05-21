Ткачак о праздновании гола в овертайме и быстром уходе со льда: «Сказал ребятам, что у нас автобус через 10 минут»

Теги Каролина Флорида Кубок Стэнли НХЛ Мэттью Ткачак Хоккей

Мэттью Ткачак высказался о праздновании гола в овертайме и быстром уходе со льда.

Форвард «Флориды» забросил решающую шайбу во втором матче с «Харрикейнс» (2:1 ОТ, 2-0) в финале Востока.

Во время празднования он сказал несколько слов партнерам по команде, после чего быстро ушел со льда. За ним последовали остальные.

«Я сказал им, что у нас автобус через 10 минут (улыбается).

Будет ли это фирменным празднованием? Нет, я ничего не патентовал. Просто пришло в голову в первом матче серии», – сказал Ткачак после игры. 

В первом матче серии он забросил победную шайбу в четвертом овертайме – на 140-й минуте

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22 комментария

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encaro_one
В гостях можно, но не очень для своих болельщиков, что приехали на матч.
+17
-1
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Лена Новикова
Юморист, Ткачуку МВП, что творит в плейофе.
+12
-1
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цэсемьэр
Ответ encaro_one
В гостях можно, но не очень для своих болельщиков, что приехали на матч.
по окончании серии отблагодарят👌🏽
+7
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+7
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Strannix
Ответ Сергей Югай
В чем прикол убегания…? Да на клапан мужику придавило …
Было видео он в подтрибунке встречал команду и обнимал Бобровского со словами: "я люблю тебя"! Так что точно не придавило)
+5
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+5
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Сергей Югай
В чем прикол убегания…? Да на клапан мужику придавило …
+4
-1
+3
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Dimash Balatayev
Как-будто после отмененной шайбы в первом ОТ первой игры он решил типа быстро убежать в раздевалку и чтобы судьи не успели отменить гол))
+3
0
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makar gusev
Ответ curdboy
Дома тоже будет убегать?))
Если забьёт в ОТ дома в этом сезоне, это уже будет рекорд Лиги всех времён, может хоть убегать, хоть транспортироваться, хоть сквозь лёд проваливаться, болелы его уже и так боготворят, а в таком случае вообще статус флоридского БОГА обеспечен будет навсегда!
+2
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Антон Никитин
Ответ Al561
В чем смысл убегания под трибуну? В чем прикол? В гостях это можно трактовать, как уважение в болельщикам соперника, хотя не было никогда такой традиции и глупость полнейшая. Скорей всего это такая ткачаковская е. нутость))
Это самый душный коммент в истории спортса
+4
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LOsP06GH
Ответ Al561
В чем смысл убегания под трибуну? В чем прикол? В гостях это можно трактовать, как уважение в болельщикам соперника, хотя не было никогда такой традиции и глупость полнейшая. Скорей всего это такая ткачаковская е. нутость))
Победителей не судят уважаемый!
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Дмитрий Травницкий
автобус через 10 минут. Типа, если разведём тягомотину как в первом матче то домой автостопом. 😁
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LOsP06GH
Ответ Лена Новикова
Юморист, Ткачуку МВП, что творит в плейофе.
Ну да согласен! Это к вопросу о роли личности в истории клуба.
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curdboy
Дома тоже будет убегать?))
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Al561
Ответ LOsP06GH
Победителей не судят уважаемый!
а где здесь суд? я всего лишь интересуюсь и размышляю
+2
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k.vlad
ну он явно так будет делать, если забьет, это как борода в ПО - прокатывает - лучше не бриться
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Михаил Майоров
Ответ Al561
В чем смысл убегания под трибуну? В чем прикол? В гостях это можно трактовать, как уважение в болельщикам соперника, хотя не было никогда такой традиции и глупость полнейшая. Скорей всего это такая ткачаковская е. нутость))
Самое рациональное объяснение - не выплескивать эмоции, так как ничего ещё не решено и праздновать рано
+1
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LOsP06GH
Ответ Al561
а где здесь суд? я всего лишь интересуюсь и размышляю
Вы Ткачука вообще то оскорбили, следите что пишите!.... последние слова своего опуса прочтите....
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Al561
Ответ LOsP06GH
Вы Ткачука вообще то оскорбили, следите что пишите!.... последние слова своего опуса прочтите....
да я по доброму, в хорошем смысле, отличный парняга, я вообще как раз за Флориду притапливаю))
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Alexey Kryakhoff
Ответ Сергей Югай
В чем прикол убегания…? Да на клапан мужику придавило …
За две игры больше десяти периодов!... С любым может случиться
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Лена Новикова
Ответ Сергей Югай
В чем прикол убегания…? Да на клапан мужику придавило …
Это его новая фишка
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Alexey Alexeev
Думаю, болельщики Флориды будут только за если Ткачук будет после каждого победного года уходить)
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