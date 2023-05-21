Ткачак о победной шайбе во 2-м матче с «Каролиной»: «Отличные пасы от Беннетта и Райнхарта – и мне уже было очень просто»

Теги Каролина Флорида Кубок Стэнли НХЛ Сэм Райнхарт Сэм Беннетт Мэттью Ткачак Хоккей

Мэттью Ткачак высказался о своей победной шайбе в овертайме 2-го матча с «Каролиной».

Форвард «Флориды» забросил решающую шайбу во втором матче с «Харрикейнс» (2:1 ОТ, 2-0) в финале Востока.

Он отличился в большинстве после комбинации с участием Сэма Беннетта и Сэма Райнхарта

«Отличный пас от Бенни, затем отличный пас от Рино – и мне уже было очень просто. Я чувствую, что по ходу игр мы прибавляем.

Надеюсь, эта тенденция сохранится и дальше», – сказал Ткачак

3 комментария

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Илья Цветков
И опять Бёрнс "посмотрел хоккей"
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Misson
Ответ Илья Цветков
И опять Бёрнс "посмотрел хоккей"
Крайне неудачно эпизод сложился для оборонцев Каролины. Бёрнс и Слэвин запутались друг в друге у бортика, в результате Рейнхарт и Ткачак оказались совершенно одни перед воротами.
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paha
Ответ Илья Цветков
И опять Бёрнс "посмотрел хоккей"
Берс все ключевые шайбы привозит постоянно ))
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