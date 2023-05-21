Ткачак забросил 3 шайбы в овертаймах в этом плей-офф и повторил рекорд НХЛ

Теги Флорида Кубок Стэнли Кори Перри НХЛ рекорды Морис Ришар Мэттью Ткачак Хоккей

Мэттью Ткачак забросил 3 шайбы в овертаймах в этом плей-офф и повторил рекорд НХЛ.

Форвард «Флориды» забросил решающую шайбу во втором матче с «Каролиной» (2:1 ОТ, 2-0) в финале Востока.

Ранее в его активе были голы в овертаймах пятого матча серии с «Бостоном» и первого матча текущей серии с «Харрикейнс» (на 140-й минуте). 

Ткачак теперь делит рекорд НХЛ по числу голов в овертаймах за один розыгрыш Кубка Стэнли с 3 игроками.

Ранее такое достижение в актив записали Мел Хилл (1939 год, «Бостон», 3 шайбы), Морис Ришар (1951, «Монреаль», 3) и Кори Перри (2017, «Анахайм», 3). 

Форвард «Флориды» Ткачак забил победный гол «Каролине» в овертайме во 2-м матче подряд

10 комментариев

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Александр Романов
Флорида конечно грамотно Юбердо махнула , молодцы
+74
0
+74
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Антон Никитин
Настоящий клатчер, лидер. Он и в конце регулярки своими подвигами в решающие моменты Пантер вывел в плов. И сейчас тащит. Просто красавец
+51
0
+51
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Dimash Balatayev
Вот этот вот клатчер помешает взять Конн смайт Бобу..
+28
-3
+25
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Toroboro
Никогда не нравился мне Ткачак,но надо отдать должное, вообще как по мне в этом сезоне вышел на новый уровень. Очень рад победе.
+15
0
+15
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Алекс Клиторман
Ответ Dimash Balatayev
Вот этот вот клатчер помешает взять Конн смайт Бобу..
Да уж, конкурент не слабый.
+15
0
+15
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albert_lucky
Ответ Dimash Balatayev
Вот этот вот клатчер помешает взять Конн смайт Бобу..
Кубок надо выиграть, а Конн дело второе.
+15
0
+15
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сергей егоров
Ответ albert_lucky
Кубок надо выиграть, а Конн дело второе.
Мыслишь уровнем генменеджера:)
+10
0
+10
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Zomourning33
Еще месяц с небольшим назад отец Ткатчука говорил, что Флорида мягкая команда, в отличии от Оттавы. Ну и где эта Оттава?
+7
0
+7
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Артём Коковихин
Возможно один из лучших трейдов в истории нхл.
+6
-1
+5
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ottomann
Ответ Toroboro
Никогда не нравился мне Ткачак,но надо отдать должное, вообще как по мне в этом сезоне вышел на новый уровень. Очень рад победе.
На новый уровень он вышел как раз не в этом , а в том сезоне. В этом он этот уровень закрепил и добавил плей-офф
+2
0
+2
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