Мэттью Ткачак забросил 3 шайбы в овертаймах в этом плей-офф и повторил рекорд НХЛ.

Форвард «Флориды» забросил решающую шайбу во втором матче с «Каролиной» (2:1 ОТ, 2-0) в финале Востока.

Ранее в его активе были голы в овертаймах пятого матча серии с «Бостоном» и первого матча текущей серии с «Харрикейнс» (на 140-й минуте).

Ткачак теперь делит рекорд по числу голов в овертаймах за один розыгрыш Кубка Стэнли с 3 игроками.

Ранее такое достижение в актив записали Мел Хилл (1939 год, «Бостон», 3 шайбы), (1951, «Монреаль», 3) и (2017, «Анахайм», 3).

Форвард «Флориды» Ткачак забил победный гол «Каролине» в овертайме во 2-м матче подряд