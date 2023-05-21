Ткачак обновил рекорд «Флориды» по очкам за один плей-офф. У него 7+11 в 14 играх

Мэттью Ткачак обновил рекорд «Флориды» по очкам за один плей-офф.

Форвард «Флориды» забросил решающую шайбу во 2-м матче с «Каролиной» (2:1 ОТ, 2-0) в финале Востока.

В его активе стало 18 (7+11) очков в 14 матчах в текущем плей-офф. Это новый рекорд «Пантерс» за один розыгрыш.

Прошлое достижение принадлежало Дэйву Лаури (1996, 17 очков в 22 играх, 10+7). Рекорд по голам (10) пока остается за ним.

Ранее в текущем плей-офф Ткачак обновил рекорд по передачам, обогнав Стю Барнса (1996, 10 передач в 22 играх).