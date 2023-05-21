Ткачак обновил рекорд «Флориды» по очкам за один плей-офф. У него 7+11 в 14 играх

Теги рейтинги Флорида Кубок Стэнли Стю Барнс НХЛ Мэттью Ткачак Дэйв Лаури Хоккей

Мэттью Ткачак обновил рекорд «Флориды» по очкам за один плей-офф.

Форвард «Флориды» забросил решающую шайбу во 2-м матче с «Каролиной» (2:1 ОТ, 2-0) в финале Востока.

В его активе стало 18 (7+11) очков в 14 матчах в текущем плей-офф. Это новый рекорд «Пантерс» за один розыгрыш. 

Прошлое достижение принадлежало Дэйву Лаури (1996, 17 очков в 22 играх, 10+7). Рекорд по голам (10) пока остается за ним. 

Ранее в текущем плей-офф Ткачак обновил рекорд по передачам, обогнав Стю Барнса (1996, 10 передач в 22 играх). 

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7 комментариев

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сергей егоров
Повезло Пантерам с обменом. Совсем другая команда с ним
+38
0
+38
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цэсемьэр
всегда считалось, что на детях природа отдыхает. но в этой семейке это явно не так😁
+33
0
+33
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Zomourning33
Ответ цэсемьэр
всегда считалось, что на детях природа отдыхает. но в этой семейке это явно не так😁
Дважды не так.
+20
0
+20
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Bruce Willis
Ответ цэсемьэр
всегда считалось, что на детях природа отдыхает. но в этой семейке это явно не так😁
Халлов забыл)
+9
0
+9
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Костя Кот
менеджменту низкий поклон за такой обмен
+6
0
+6
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TBFTT
Если Флорида собирается брать кубок, то Ткачаку придется побить рекорд по голам конечно.
+4
0
+4
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LOsP06GH
Ответ Костя Кот
менеджменту низкий поклон за такой обмен
К слову о менеджменте Флориды, несмотря на тренерскую чехарду в последние лет 5-6, им удалось собрать команду из следующих пиков: 8 первораундников, два игрока из второго раунда, 5 игроков из третьего, один из 5 раунда (Форслинг) и двое не задрафтованных - Ломберг и Сергей Бобровский!
+1
0
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