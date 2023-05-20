Форвард «Металлурга» Канцеров об учебе: «Если говорить: «Я – хоккеист, поставьте мне без сдачи», отношение будет другое. Надо уважать преподавателей и одногруппников»
Роман Канцеров рассказал о своем отношении к учебе.
– Знаю, что после сезона вы серьезно занялись делами в университете. На кого учитесь?
– Учусь в нашем МГТУ на спортивном факультете на педагога по физической культуре. Сейчас на втором курсе. Стараюсь не забывать про учебу. По возможности делаю все задания.
Если начнешь говорить: «Я – хоккеист, поставьте мне без сдачи», отношение будет другое. Надо уважать преподавателей и одногруппников. Обстоятельства бывают разные.
Иногда экзамены проводят в дни нашего выезда с командой. Понятно, что попросишь перенести или поставить без присутствия.
– Учеба дается легко?
– По-разному. Не скажу, что сильно тяжело. Приходится не забывать о ней, чтобы потом не делать все в последний момент.
В Новогорск взял ноутбук. В свободное время выполняю задания. Скоро начнется летняя сессия. Какие-то предметы закрыл досрочно, какие-то буду сдавать летом. Долгов у меня нет.
– Зачем вы получаете образование?
– Это важно для моего будущего. К нам в «Стальные Лисы» приходил руководитель факультета.
Рекламировал разные направления. Я выбрал педагогическое образование. Сдал ЕГЭ и вступительные экзамены. Теперь учусь второй год.
– Школу, я так понимаю, вы не прогуливали?
– Нет. Мама заставляла в детстве делать уроки и не забывать об учебе. Так выработалась привычка, что надо что-то делать, чтобы потом не мучиться, – сказал нападающий системы «Металлурга».
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