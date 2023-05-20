Форвард «Металлурга» Канцеров об учебе: «Если говорить: «Я – хоккеист, поставьте мне без сдачи», отношение будет другое. Надо уважать преподавателей и одногруппников»

Теги Металлург Мг КХЛ МХЛ Стальные Лисы Роман Канцеров Хоккей

Роман Канцеров рассказал о своем отношении к учебе.

– Знаю, что после сезона вы серьезно занялись делами в университете. На кого учитесь?

– Учусь в нашем МГТУ на спортивном факультете на педагога по физической культуре. Сейчас на втором курсе. Стараюсь не забывать про учебу. По возможности делаю все задания.

Если начнешь говорить: «Я – хоккеист, поставьте мне без сдачи», отношение будет другое. Надо уважать преподавателей и одногруппников. Обстоятельства бывают разные.

Иногда экзамены проводят в дни нашего выезда с командой. Понятно, что попросишь перенести или поставить без присутствия.

– Учеба дается легко?

– По-разному. Не скажу, что сильно тяжело. Приходится не забывать о ней, чтобы потом не делать все в последний момент.

В Новогорск взял ноутбук. В свободное время выполняю задания. Скоро начнется летняя сессия. Какие-то предметы закрыл досрочно, какие-то буду сдавать летом. Долгов у меня нет.

– Зачем вы получаете образование?

– Это важно для моего будущего. К нам в «Стальные Лисы» приходил руководитель факультета.

Рекламировал разные направления. Я выбрал педагогическое образование. Сдал ЕГЭ и вступительные экзамены. Теперь учусь второй год.

– Школу, я так понимаю, вы не прогуливали?

– Нет. Мама заставляла в детстве делать уроки и не забывать об учебе. Так выработалась привычка, что надо что-то делать, чтобы потом не мучиться, – сказал нападающий системы «Металлурга».

2 комментария

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Кеша
Молодчик - здраво мыслит ! И мама большая молодец ! Век спортсмена короткий , а бывают, не дай бог, травмы . А мужику быть дураком - плохая перспектива.
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Booligan
Педагог Раков
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