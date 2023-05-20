У Рантанена 0 голов в 6 матчах ЧМ-2023. Форвард «Колорадо» забросил 55 шайб в сезоне НХЛ
Микко Рантанен ни разу не забил в шести матчах ЧМ по хоккею.
Нападающий сборной Финляндии, представляющий «Колорадо», не отметился результативными действиями в матче группового этапа турнира с командой Австрии (3:1).
Он провел на льду 20 минут и 38 секунд, нанеся один бросок по воротам.
Микко Рантанен не забросил ни одной шайбы в шести играх чемпионата мира, но сделал семь результативных передач.
Нападающий не отличился в матчах с командами США, Германии, Швеции, Франции, Венгрии и Австрии.
В нынешнем сезоне Рантанен установил личный рекорд, забив 55 голов в регулярном чемпионате НХЛ.
Сборная Финляндии выиграла четыре из пяти матчей на ЧМ-2023 и занимает второе место в группе A.
Валерий Орехов: 2 гола
Рантанен: нуль целых, нуль десятых.
Как будто первый год хоккей видят.
И каждый год статьи пишут как Канада начинает ЧМ из рук вон плохо.