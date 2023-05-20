У Рантанена 0 голов в 6 матчах ЧМ-2023. Форвард «Колорадо» забросил 55 шайб в сезоне НХЛ

Теги Колорадо Сборная Финляндии по хоккею НХЛ ЧМ по хоккею Микко Рантанен Хоккей

Микко Рантанен ни разу не забил в шести матчах ЧМ по хоккею.

Нападающий сборной Финляндии, представляющий «Колорадо», не отметился результативными действиями в матче группового этапа турнира с командой Австрии (3:1).

Он провел на льду 20 минут и 38 секунд, нанеся один бросок по воротам.

Микко Рантанен не забросил ни одной шайбы в шести играх чемпионата мира, но сделал семь результативных передач.

Нападающий не отличился в матчах с командами США, Германии, Швеции, Франции, Венгрии и Австрии.

В нынешнем сезоне Рантанен установил личный рекорд, забив 55 голов в регулярном чемпионате НХЛ.

Сборная Финляндии выиграла четыре из пяти матчей на ЧМ-2023 и занимает второе место в группе A.

18 комментариев

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борецЗАнеСправедливость
ЧМ это вам не какая то бейбеги лига, где через матч хетрики грузят
+18
-1
+17
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Олег Мохов
Мозякин про таких говорит:Слабачок.
+16
-1
+15
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Strannix
Против лучших игроков мира полный ноль))
+11
0
+11
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Виктор Пьянков
Ответ Олег Мохов
Мозякин про таких говорит:Слабачок.
А Билелятдинов сказал бы : он до ворот не доехал бы
+10
0
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Костя Кот
расчехлится в матчах на вылет
+6
-1
+5
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Crosby174
Топ-турнир расставил все по своим местам.
Валерий Орехов: 2 гола
Рантанен: нуль целых, нуль десятых.
+6
-1
+5
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Red.Wings
ага, 0+7 за 6 матчей это конечно "позор"
+5
-2
+3
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Марк Марк
Уровень чм вырос, зря смеетесь)
+3
0
+3
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Crosby174
Ну а если серьезно, надо в заголовок выносить количество очков, а не зеро по шайбам. Крайне субъективно получилось.
+4
-2
+2
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alklimov2018
Как дети малые.
Как будто первый год хоккей видят.
И каждый год статьи пишут как Канада начинает ЧМ из рук вон плохо.
+1
0
+1
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jokerino
Выгорел пацан
0
0
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kaplanido
Хейтеры на месте, значит все нормально с Михалычем
0
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Kanan Jarrus
ждёт россию
+1
-1
0
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Strannix
Ответ Andrew Petrov
Овечкин бы за три чемпионата столько не забил🤔
Ну да, овечкин минимум одну бы забил
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-1
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