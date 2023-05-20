У Рантанена 0 голов в 6 матчах ЧМ-2023. Форвард «Колорадо» забросил 55 шайб в сезоне НХЛ

Микко Рантанен ни разу не забил в шести матчах ЧМ по хоккею.

Нападающий , представляющий « », не отметился результативными действиями в матче группового этапа турнира с командой Австрии (3:1).

Он провел на льду 20 минут и 38 секунд, нанеся один бросок по воротам.

не забросил ни одной шайбы в шести играх чемпионата мира, но сделал семь результативных передач.

Нападающий не отличился в матчах с командами США, Германии, Швеции, Франции, Венгрии и Австрии.

В нынешнем сезоне Рантанен установил личный рекорд, забив 55 голов в регулярном чемпионате .

Сборная Финляндии выиграла четыре из пяти матчей на ЧМ-2023 и занимает второе место в группе A.