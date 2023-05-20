Светлов о лучших тренерах в сезоне КХЛ: «Отметил бы Кравеца. Ему выпал шанс подняться в элиту, в «Авангард». Может, на новом уровне работалось легче»
Сергей Светлов отметил работу тренера «Авангарда» Михаила Кравеца в минувшем сезоне.
– Лучшим тренером второй год подряд стал Сергей Федоров. Все по делу?
– Коллег никогда не обсуждаю, у нас очень интересная, но сложная профессия. Результат в спорте – главное, поэтому тут никаких комментариев не требуется.
Другое дело, что в работе с большими клубами – одна специфика, а когда ты трудишься с командами, предел мечтаний которых – плей-офф, эта специфика другая.
Поэтому отметил бы в этом сезоне Михаила Кравеца. Ему выпал шанс подняться из категории клубов второго эшелона – в элиту, в «Авангард». Может, на новом уровне ему работалось даже легче, – сказал член тренерского совета ФХР.
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