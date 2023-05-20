Светлов о лучших тренерах в сезоне КХЛ: «Отметил бы Кравеца. Ему выпал шанс подняться в элиту, в «Авангард». Может, на новом уровне работалось легче»

Сергей Светлов отметил работу тренера «Авангарда» Михаила Кравеца в минувшем сезоне.

– Лучшим тренером второй год подряд стал . Все по делу?

– Коллег никогда не обсуждаю, у нас очень интересная, но сложная профессия. Результат в спорте – главное, поэтому тут никаких комментариев не требуется.

Другое дело, что в работе с большими клубами – одна специфика, а когда ты трудишься с командами, предел мечтаний которых – плей-офф, эта специфика другая.

Поэтому отметил бы в этом сезоне . Ему выпал шанс подняться из категории клубов второго эшелона – в элиту, в « ». Может, на новом уровне ему работалось даже легче, – сказал член тренерского совета ФХР.