Светлов о лучших тренерах в сезоне КХЛ: «Отметил бы Кравеца. Ему выпал шанс подняться в элиту, в «Авангард». Может, на новом уровне работалось легче»

Теги Авангард ЦСКА Сергей Федоров КХЛ Сергей Светлов Михаил Кравец Хоккей

Сергей Светлов отметил работу тренера «Авангарда» Михаила Кравеца в минувшем сезоне.

– Лучшим тренером второй год подряд стал Сергей Федоров. Все по делу?

– Коллег никогда не обсуждаю, у нас очень интересная, но сложная профессия. Результат в спорте – главное, поэтому тут никаких комментариев не требуется.

Другое дело, что в работе с большими клубами – одна специфика, а когда ты трудишься с командами, предел мечтаний которых – плей-офф, эта специфика другая.

Поэтому отметил бы в этом сезоне Михаила Кравеца. Ему выпал шанс подняться из категории клубов второго эшелона – в элиту, в «Авангард». Может, на новом уровне ему работалось даже легче, – сказал член тренерского совета ФХР.

3 комментария

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Кеша
Будет интересно посмотреть в будущем сезоне на Торпедо Ларионова и Адмирал Тамбиева. В положительный сезон Козырева в Северстали верится с трудом . Что касается Кравца , то когда он стал главным в Витязе , я надеялся , что он выйдет на новый уровень . Но после Авангарда, думаю , что он никуда не поднимался , а так и остался уровня Витязя . С таким набором исполнителей можно было ожидать большего. И в руководстве Авангарда тоже это поняли .
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Сергей Омиго
Светлов,тоже тренер не плохой,он показал себя в хкСочи,как без вольный,без правный и заискивающий перед ска,ну тут вопрос в деньгах:дали и молчи,нам виднее,вот и хоккеисты ска все миллионеры,но безмолвные,раньше это рабство называлось
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Ыжык
Какой тренер Кравец показала серия с АБ. Тактика была одна, выпустить Найта и Буше. Если бы он по сезону доверял больше низшим звеньям и запасному вратарю, то Авангард так просто не отдавал матчи. 3-4 тройки оказались просто не готовы к серьезной борьбе,а первых двух не хватило. Ну и Вася конечно. Иметь такого ненадежного кипера и продолжать его ставить весь сезон, при том даже не пытаясь наиграть Мишурова это провал. В общем Кравец оказался неготовым к серьезным матчам.
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