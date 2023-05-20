Губернатор Коннектикута планирует обсудить с Беттмэном возможный переезд «Аризоны» в Хартфорд

Теги Аризона Гэри Беттмэн бизнес НХЛ Политика Хартфорд Хоккей

Губернатор Коннектикута планирует обсудить с НХЛ возможный переезд «Аризоны» в Хартфорд.

Нед Ламонт рассчитывает провести встречу с комиссионером лиги Гэри Беттмэном на следующей неделе. 

«Замечательный хоккейный штат, замечательный хоккейный город. Свитера «Уэйлерс» – до сих пор в числе самых продаваемых. 

Я думаю, что мы можем гарантировать лиге сильный рынок и партнерство со стороны правительства штата», – сказал политик. 

«Уэйлерс» вступили в НХЛ в 1979 году вместе с 3 другими командами из распавшейся ВХА.

В этой лиге клуб изначально выступал не в Хартфорде, а в Бостоне, откуда съехал из-за проблем с арендой арены Boston Garden, где играли «Брюинс». 

В 1997 году «китобои» переехали в Северную Каролину, команда была переименована в «Харрикейнс». 

В штате Коннектикут нет ни одной команды из четверки главных спортивных лиг Северной Америки. Есть только одна команда, представляющая высшую лигу в своем виде спорта, – «Коннектикут Сан» из женской НБА, чья арена не подходит для хоккея.

Арена XL Center, где ранее играли «Уэйлерс», была построена 48 лет назад и нуждается в капитальном ремонте, стоимость которого может составить более 100 миллионов долларов. 

Проект «Аризоны» по строительству новой арены в пригороде Финикса Темпе не был одобрен на референдуме. Сейчас команда выступает на 5-тысячной арене, принадлежащей университету Аризоны. 

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20 комментариев

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Александр Романов
Кто знает почему на референдуме жители проголосовали против ?
У нас вон к Кузбассе , разрез под окном строят и слова не спрашивают 😂
+17
-4
+13
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Александр Балабанов
Ответ Денис Шапкин
Возможно из за того, что жителям подняли бы налоги, чтоб финансировать стройку?
Это был едва ли не главный довод в агитации "против".
+12
0
+12
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Денис Шапкин
Ответ Александр Романов
Кто знает почему на референдуме жители проголосовали против ? У нас вон к Кузбассе , разрез под окном строят и слова не спрашивают 😂
Возможно из за того, что жителям подняли бы налоги, чтоб финансировать стройку?
+15
-3
+12
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Booligan
Хартфорд Койотис. Северный подвид. Зубами стучат на морозе
+7
0
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Марина Игнатьева
Губернатор Омской области не против
+4
0
+4
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DenisBu
Странный выбор. Одна из причин отъезда из Хартфорда - маленький рынок и мало зрителей в 90-ых, маленькая арена и невозможность развиваться дальше из-за денег и рынка. Команда там почти всё время боролась за выживание.
Плюс уже тогда говорили про новую арену, но так и не решили вопрос с губернатором (ему в целом было плевать на НХЛ, он просил заведомо маловыполнимые условия, типо оплатить сразу 45 млн за три года пока строится новая арена).
В целом, была интересная команда, там Бобби Халл поиграл. После перехода из ВХА выглядели хорошо, но недолго. Плохой менеджмент практически убил команду, она прожирала кучу денег, даже продажа такого актива выглядела сомнительно. Игроки не хотели там играть и не скрывали этого.
По сути временно её спас новый ГМ Эмиль Фрэнсис, легенда НХЛ и хоккея. Разгрёб авгиевы конюшни, из убыточной команды она стала наконец приносить доход. Но всё равно не могла команда там играть из-за причин выше.
+4
0
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Алексей Иванов
Сколько можно. Финикс уже развалили
+2
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Александр Митраков
Ответ Венер Кучербаев
интересно, чем это Cannabis и Hemp отличаются?
Хемп это конопля с минимальным содержанием ТГК - то есть, промышленная, не для кайфа
+2
0
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Bill Thurston
Ответ Александр Романов
Кто знает почему на референдуме жители проголосовали против ? У нас вон к Кузбассе , разрез под окном строят и слова не спрашивают 😂
tempe1st.com - там ответы на все вопросы, но если вкратце, то проблема не просто в расходовании публичных денег, но также и в личности Меруэло (ну и к тому, что рядом с ареной по плану казино собирались строить)
+2
0
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Александр Рыбаков
ого? норм статья!
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Misson
Интересный вариант. С интересом к хоккею и посещаемостью в Коннектикуте точно проблем не будет.
+1
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Александр Романов
Ответ Bill Thurston
tempe1st.com - там ответы на все вопросы, но если вкратце, то проблема не просто в расходовании публичных денег, но также и в личности Меруэло (ну и к тому, что рядом с ареной по плану казино собирались строить)
В общем у них там свои заморочки
+1
0
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Bdv68
Ответ Александр Романов
Кто знает почему на референдуме жители проголосовали против ? У нас вон к Кузбассе , разрез под окном строят и слова не спрашивают 😂
Потому что на месте будущей арены хотят замутить... разрез 💁‍♂️
+1
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Венер Кучербаев
Ответ Александр Митраков
Хемп это конопля с минимальным содержанием ТГК - то есть, промышленная, не для кайфа
Благо Дарю!

sports просветительский! кругозор расширяющий!
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Кавабунга Шреддоголовый
Если Коннектикут, то это переезд на восток, следовательно, на западе команд будет 15 и придётся кого-то переводить на запад. Детройт и Коламбус играли на западе, но это снова перетасовка состава дивизионов. НХЛ нужен этот геморрой?
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progexpNN
Главная проблема в таком переезде Аризоны - какую-то команду надо будет переводить в Западную конференцию. А если это будет Детройт, то придется менять и состав Дивизионов в Восточной конференции. Очень сомнительно, что руководству NHL нужны ТАКИЕ хлопоты...
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Александр Василич
Пусть переезжают. Там интересные конференции проходят)) The Connecticut Cannabis and Hemp Convention))
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Bill Thurston
Ответ Алексей Иванов
Сколько можно. Финикс уже развалили
Пока Аризона не возьмёт КС - можно все :-)
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Венер Кучербаев
Ответ Александр Василич
Пусть переезжают. Там интересные конференции проходят)) The Connecticut Cannabis and Hemp Convention))
интересно, чем это Cannabis и Hemp отличаются?
0
0
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Александр Балабанов
Ответ DenisBu
Странный выбор. Одна из причин отъезда из Хартфорда - маленький рынок и мало зрителей в 90-ых, маленькая арена и невозможность развиваться дальше из-за денег и рынка. Команда там почти всё время боролась за выживание. Плюс уже тогда говорили про новую арену, но так и не решили вопрос с губернатором (ему в целом было плевать на НХЛ, он просил заведомо маловыполнимые условия, типо оплатить сразу 45 млн за три года пока строится новая арена). В целом, была интересная команда, там Бобби Халл поиграл. После перехода из ВХА выглядели хорошо, но недолго. Плохой менеджмент практически убил команду, она прожирала кучу денег, даже продажа такого актива выглядела сомнительно. Игроки не хотели там играть и не скрывали этого. По сути временно её спас новый ГМ Эмиль Фрэнсис, легенда НХЛ и хоккея. Разгрёб авгиевы конюшни, из убыточной команды она стала наконец приносить доход. Но всё равно не могла команда там играть из-за причин выше.
Нет никакого "выбора". Пиар губера
0
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