Губернатор Коннектикута планирует обсудить с Беттмэном возможный переезд «Аризоны» в Хартфорд

Губернатор Коннектикута планирует обсудить с НХЛ возможный переезд «Аризоны» в Хартфорд.

Нед Ламонт рассчитывает провести встречу с комиссионером лиги Гэри Беттмэном на следующей неделе.

«Замечательный хоккейный штат, замечательный хоккейный город. Свитера «Уэйлерс» – до сих пор в числе самых продаваемых.

Я думаю, что мы можем гарантировать лиге сильный рынок и партнерство со стороны правительства штата», – сказал политик.

«Уэйлерс» вступили в НХЛ в 1979 году вместе с 3 другими командами из распавшейся ВХА.

В этой лиге клуб изначально выступал не в Хартфорде, а в Бостоне, откуда съехал из-за проблем с арендой арены Boston Garden, где играли «Брюинс».

В 1997 году «китобои» переехали в Северную Каролину, команда была переименована в «Харрикейнс».

В штате Коннектикут нет ни одной команды из четверки главных спортивных лиг Северной Америки. Есть только одна команда, представляющая высшую лигу в своем виде спорта, – «Коннектикут Сан» из женской НБА, чья арена не подходит для хоккея.

Арена XL Center, где ранее играли «Уэйлерс», была построена 48 лет назад и нуждается в капитальном ремонте, стоимость которого может составить более 100 миллионов долларов.

Проект «Аризоны» по строительству новой арены в пригороде Финикса Темпе не был одобрен на референдуме. Сейчас команда выступает на 5-тысячной арене, принадлежащей университету Аризоны.