Губернатор Коннектикута планирует обсудить с Беттмэном возможный переезд «Аризоны» в Хартфорд
Губернатор Коннектикута планирует обсудить с НХЛ возможный переезд «Аризоны» в Хартфорд.
Нед Ламонт рассчитывает провести встречу с комиссионером лиги Гэри Беттмэном на следующей неделе.
«Замечательный хоккейный штат, замечательный хоккейный город. Свитера «Уэйлерс» – до сих пор в числе самых продаваемых.
Я думаю, что мы можем гарантировать лиге сильный рынок и партнерство со стороны правительства штата», – сказал политик.
«Уэйлерс» вступили в НХЛ в 1979 году вместе с 3 другими командами из распавшейся ВХА.
В этой лиге клуб изначально выступал не в Хартфорде, а в Бостоне, откуда съехал из-за проблем с арендой арены Boston Garden, где играли «Брюинс».
В 1997 году «китобои» переехали в Северную Каролину, команда была переименована в «Харрикейнс».
В штате Коннектикут нет ни одной команды из четверки главных спортивных лиг Северной Америки. Есть только одна команда, представляющая высшую лигу в своем виде спорта, – «Коннектикут Сан» из женской НБА, чья арена не подходит для хоккея.
Арена XL Center, где ранее играли «Уэйлерс», была построена 48 лет назад и нуждается в капитальном ремонте, стоимость которого может составить более 100 миллионов долларов.
Проект «Аризоны» по строительству новой арены в пригороде Финикса Темпе не был одобрен на референдуме. Сейчас команда выступает на 5-тысячной арене, принадлежащей университету Аризоны.
У нас вон к Кузбассе , разрез под окном строят и слова не спрашивают 😂
Плюс уже тогда говорили про новую арену, но так и не решили вопрос с губернатором (ему в целом было плевать на НХЛ, он просил заведомо маловыполнимые условия, типо оплатить сразу 45 млн за три года пока строится новая арена).
В целом, была интересная команда, там Бобби Халл поиграл. После перехода из ВХА выглядели хорошо, но недолго. Плохой менеджмент практически убил команду, она прожирала кучу денег, даже продажа такого актива выглядела сомнительно. Игроки не хотели там играть и не скрывали этого.
По сути временно её спас новый ГМ Эмиль Фрэнсис, легенда НХЛ и хоккея. Разгрёб авгиевы конюшни, из убыточной команды она стала наконец приносить доход. Но всё равно не могла команда там играть из-за причин выше.
sports просветительский! кругозор расширяющий!