Третьяк отдал бы Исаеву приз лучшего вратаря в КХЛ: «Он похож на Бобровского. Серебряков – импульсивный, мечется из стороны в сторону, это чересчур»

Владислав Третьяк назвал Даниила Исаева своим фаворитом в голосовании за приз лучшему вратарю сезона КХЛ.

– На приз лучшего вратаря в этом сезоне номинированы (« »), (« ») и Максим Дорожко («Витязь»). Если бы зависело от вас, вы бы кому дали награду?

– Исаеву. Мне он нравится. Мне его техника больше нравится. Да, у него случаются ошибки. Но кто их не делает?

Однако я посмотрел много матчей «Локомотива» и считаю, что Исаев – лучший вратарь.

У него есть шикарный, «бобровский» стиль игры. Да, он похож на Бобровского, когда играет в нижнем стиле в баттерфляе. Быстрое резкое передвижение в воротах.

Серебряков – неплохой, но у него еще есть какая-то скованность. Желание огромное, сил много, и он не знает, куда их девать.

Импульсивный, мечется из стороны в сторону. И это чересчур.

А вот Исаев играет профессионально, четко зная, где, что и как нужно сделать, – сказал президент Федерации хоккея России.

Исаев провел 50 матчей с учетом плей-офф в прошедшем сезоне и одержал 28 побед (93,4%, 1,61) при 7 играх на ноль.