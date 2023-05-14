Третьяк отдал бы Исаеву приз лучшего вратаря в КХЛ: «Он похож на Бобровского. Серебряков – импульсивный, мечется из стороны в сторону, это чересчур»

Теги Локомотив Витязь Владислав Третьяк КХЛ Никита Серебряков Адмирал Матч ТВ Даниил Исаев Максим Дорожко Хоккей

Владислав Третьяк назвал Даниила Исаева своим фаворитом в голосовании за приз лучшему вратарю сезона КХЛ.

– На приз лучшего вратаря КХЛ в этом сезоне номинированы Никита СеребряковАдмирал»), Даниил ИсаевЛокомотив») и Максим Дорожко («Витязь»). Если бы зависело от вас, вы бы кому дали награду?

– Исаеву. Мне он нравится. Мне его техника больше нравится. Да, у него случаются ошибки. Но кто их не делает?

Однако я посмотрел много матчей «Локомотива» и считаю, что Исаев – лучший вратарь.

У него есть шикарный, «бобровский» стиль игры. Да, он похож на Бобровского, когда играет в нижнем стиле в баттерфляе. Быстрое резкое передвижение в воротах.

Серебряков – неплохой, но у него еще есть какая-то скованность. Желание огромное, сил много, и он не знает, куда их девать.

Импульсивный, мечется из стороны в сторону. И это чересчур.

А вот Исаев играет профессионально, четко зная, где, что и как нужно сделать, – сказал президент Федерации хоккея России.

Исаев провел 50 матчей с учетом плей-офф в прошедшем сезоне и одержал 28 побед (93,4%, 1,61) при 7 играх на ноль. 

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3 комментария

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карабашка
Наконец-то Третьяк про хоккей,а не гимны великому президенту.
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Vasyamarch91
Почему чересчур, если это работает?
0
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