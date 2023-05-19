Быков о том, что в финале ЧМ-2008 хоккеисты сами решали, как играть: «Очернить хотят нас с Захаркиным, принизить. Никакой правды в этом мифе нет»

Вячеслав Быков прокомментировал слух, что в финале ЧМ-2008 хоккеисты сами решали, как играть.

18 мая 2008 года сборная России под руководством выиграла чемпионат мира в Квебеке. В финальном матче россияне обыграли сборную Канады (5:4 ОТ). Форвард Илья Ковальчук стал автором дубля, в том числе забросив победную шайбу в овертайме.

– Правда, что при счете 2:4 во втором перерыве финала задание раздавали уже игроки, а не тренеры?

– Это было бы похоже на то, как великие музыканты в оркестре вдруг начали бы играть сами: кто-то на рояле, кто-то на скрипке. Без дирижера. Представляете, какая это была бы ужасная музыка?

А если игроки в одиночку побегут спасать ситуацию, забыв о командных действиях? Прошло уже 15 лет, и можно рассказывать любые байки, что тренеры были ни о чем, а там игроки всех спасли. Это уже от воспитания зависит.

Но где тогда были некоторые звездные хоккеисты в первом перерыве четвертьфинала Олимпиады-2010 против канадцев (3:7)? Почему не спасли там? А кого обвинили после Ванкувера? Снова меня с . Как минимум, это нечестно.

Очернить нас хотят, принизить. И никакой правды в этом мифе нет, – заявил бывший главный тренер сборной России.

«Мы не запирали игроков, не следили за ними. Дали возможность жить свободно». 15 лет назад Россия выиграла ЧМ в Канаде