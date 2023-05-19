Быков о том, что в финале ЧМ-2008 хоккеисты сами решали, как играть: «Очернить хотят нас с Захаркиным, принизить. Никакой правды в этом мифе нет»

Теги Сборная России по хоккею Вячеслав Быков Игорь Захаркин ЧМ по хоккею Матч ТВ Хоккей

Вячеслав Быков прокомментировал слух, что в финале ЧМ-2008 хоккеисты сами решали, как играть.

18 мая 2008 года сборная России под руководством Быкова выиграла чемпионат мира в Квебеке. В финальном матче россияне обыграли сборную Канады (5:4 ОТ). Форвард Илья Ковальчук стал автором дубля, в том числе забросив победную шайбу в овертайме.

– Правда, что при счете 2:4 во втором перерыве финала задание раздавали уже игроки, а не тренеры?

– Это было бы похоже на то, как великие музыканты в оркестре вдруг начали бы играть сами: кто-то на рояле, кто-то на скрипке. Без дирижера. Представляете, какая это была бы ужасная музыка?

А если игроки в одиночку побегут спасать ситуацию, забыв о командных действиях? Прошло уже 15 лет, и можно рассказывать любые байки, что тренеры были ни о чем, а там игроки всех спасли. Это уже от воспитания зависит.

Но где тогда были некоторые звездные хоккеисты в первом перерыве четвертьфинала Олимпиады-2010 против канадцев (3:7)? Почему не спасли там? А кого обвинили после Ванкувера? Снова меня с Захаркиным. Как минимум, это нечестно.

Очернить нас хотят, принизить. И никакой правды в этом мифе нет, – заявил бывший главный тренер сборной России.

«Мы не запирали игроков, не следили за ними. Дали возможность жить свободно». 15 лет назад Россия выиграла ЧМ в Канаде

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15 комментариев

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Сергей Орлов
Только вот уже не один игрок той сборной говорил, что именно так всё и было)
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Stillinger
Ответ Геннадий Тимченко
какова причина в мае 2023 года вспоминать то, что случилось 15 лет назад или других достижений нет❓🤔
Вы сами ответили на свой вопрос)
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artem klishin
в Ванкувере и соперник был гораздо сильнее
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-4
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Султан Гасанов
Ответ Сергей Орлов
Только вот уже не один игрок той сборной говорил, что именно так всё и было)
где были эти игроки пятнадцать лет пока не назначили Быкова
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Don_Krebs
Это было бы похоже на то, как великие музыканты в оркестре вдруг начали бы играть сами: кто-то на рояле, кто-то на скрипке. Без дирижера. Представляете, какая это была бы ужасная музыка? -------------------

Вспоминается интервью покойного ныне Белоусова, который как-то сказал, что когда у команды идет игра, главное, что может делать тренер - это не мешать. А вот когда надо спасать ситуацию, тут-то и наступает время для тренера проявить талант. Причем он имел в виду не конкретный матч, а весь турнир, сезон. Так что оркестр без дирижера вполне может играть, особенно если знает свой репертуар.
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Кеша
Ноу неймы обсуждают что неправильно сделал Быков . Вам хотя бы иметь от его игрового и тренерского интеллекта процентов 5%
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Кеша
Быков интеллигент и умняга. Мои аплодисменты стоя !
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Геннадий Тимченко
какова причина в мае 2023 года вспоминать то, что случилось 15 лет назад или других достижений нет❓🤔
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Сергей Орлов
Ответ Султан Гасанов
где были эти игроки пятнадцать лет пока не назначили Быкова
Большинству из них было 10-15 лет.
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Султан Гасанов
Ответ Сергей Орлов
Большинству из них было 10-15 лет.
я имею ввиду что до назначения Быкова пятнадцать лет Россия не выигрывала чемпионат мира если как они говорят что играли без тренера почему пятнадцать лет не могли выиграть чемпионат мира два три поколения хоккеистов
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Vadoniy
Ответ Геннадий Тимченко
какова причина в мае 2023 года вспоминать то, что случилось 15 лет назад или других достижений нет❓🤔
А что по достижениям с 2008/2009?
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