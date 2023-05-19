Переход в «Локомотив» – наиболее реальный вариант для Толчинского (Артур Хайруллин)

Сергей Толчинский может перейти в «Локомотив».

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Наиболее реальный вариант продолжения карьеры для Сергея Толчинского – « », – написал Хайруллин.

Нападающий выступал за « » с 2020 года. В сезоне-2020/21 он стал обладателем Кубка Гагарина в составе клуба.

В сезоне-2022/23 провел 68 игр в регулярном чемпионате и набрал 56 (16+40) баллов. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 14 матчей, отметившись 7 (5+2) очками.