Переход в «Локомотив» – наиболее реальный вариант для Толчинского (Артур Хайруллин)
Сергей Толчинский может перейти в «Локомотив».
Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
«Наиболее реальный вариант продолжения карьеры для Сергея Толчинского – «Локомотив», – написал Хайруллин.
Нападающий выступал за «Авангард» с 2020 года. В сезоне-2020/21 он стал обладателем Кубка Гагарина в составе клуба.
В сезоне-2022/23 Толчинский провел 68 игр в регулярном чемпионате и набрал 56 (16+40) баллов. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 14 матчей, отметившись 7 (5+2) очками.
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