Переход в «Локомотив» – наиболее реальный вариант для Толчинского (Артур Хайруллин)

Теги Авангард Локомотив возможные переходы КХЛ Сергей Толчинский Спорт-Экспресс Хоккей

Сергей Толчинский может перейти в «Локомотив».

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Наиболее реальный вариант продолжения карьеры для Сергея Толчинского – «Локомотив», – написал Хайруллин.

Нападающий выступал за «Авангард» с 2020 года. В сезоне-2020/21 он стал обладателем Кубка Гагарина в составе клуба.

В сезоне-2022/23 Толчинский провел 68 игр в регулярном чемпионате и набрал 56 (16+40) баллов. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 14 матчей, отметившись 7 (5+2) очками. 

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5 комментариев

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зильбер
потом по в Хабаровск, по накатанной
+4
-2
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Михаил Вагин
Будет в СКА, скриньте
+2
0
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Венер Кучербаев
Ответ Oleg Olegov
Как так вышло, что игрок уровня молодой звезды НХЛ запутался в КХЛ?
если ты про возможный отъезд в НХЛ, то он же очень мелкий и очень лёгкий. затопчут его там. в первые два звена он может пролезть буквально в 1-2 командах, а в нижних он бесполезен.
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