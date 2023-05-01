У Толчинского есть один вариант в НХЛ. Об этом сообщил Бабаев
Сергей Толчинский может продолжить карьеру в НХЛ.
Шуми Бабаев, агент нападающего, сообщил об интересе одного клуба лиги к хоккеисту.
В КХЛ на Толчинского претендуют две команды – СКА и «Ак Барс».
В прошедшем сезоне Сергей Толчинский выступал за «Авангард» и набрал рекордные для себя 56 (16+40) очков в 68 матчах нынешнего Фонбет регулярного чемпионата КХЛ.
В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 14 матчей, отметившись 7 (5+2) очками.
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