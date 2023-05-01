У Толчинского есть один вариант в НХЛ. Об этом сообщил Бабаев

Теги Ак Барс Авангард СКА возможные переходы Шуми Бабаев НХЛ КХЛ Сергей Толчинский Хоккей

Сергей Толчинский может продолжить карьеру в НХЛ.

Шуми Бабаев, агент нападающего, сообщил об интересе одного клуба лиги к хоккеисту.

В КХЛ на Толчинского претендуют две команды – СКА и «Ак Барс».

В прошедшем сезоне Сергей Толчинский выступал за «Авангард» и набрал рекордные для себя 56 (16+40) очков в 68 матчах нынешнего Фонбет регулярного чемпионата КХЛ.

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 14 матчей, отметившись 7 (5+2) очками.

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11 комментариев

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*BG*
Кто бы сомневался. Удочку закинул. А рыбу динамитом заглушит.
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Deathspell Omega
"Сергей Толчинский был никому не интересен в НХЛ, пока не обнаружилось, что у него редкая группа крови". (с)
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faaakkkeee
Эта утка жирнее Уткина.
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Darkhan Darkhan
клоун опять про НХЛ забивает, хоть бы что-то новое придумал
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Владимир Дзецина
пусть едет и обосрётся
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Sergey55
ни Толчинский, ни Ткачёв не заиграют в НХЛ. Они прекрасно это понимают, один агент только пыль поднимает.
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Ястреб
Пусть валит , вместе с Шуми ….
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Den Sh
Все в СКА пойдут
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