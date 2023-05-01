У Толчинского есть один вариант в НХЛ. Об этом сообщил Бабаев

Сергей Толчинский может продолжить карьеру в НХЛ.

, агент нападающего, сообщил об интересе одного клуба лиги к хоккеисту.

В КХЛ на Толчинского претендуют две команды – и « ».

В прошедшем сезоне выступал за « » и набрал рекордные для себя 56 (16+40) очков в 68 матчах нынешнего Фонбет регулярного чемпионата КХЛ.

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 14 матчей, отметившись 7 (5+2) очками.