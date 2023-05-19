Сушинский о ЧМ: «Футбол – игра номер один, там можно позволить раз в четыре года проводить турнир, в хоккейном мире все иначе»

Максим Сушинский высказался о том, что ЧМ по хоккею проходит ежегодно.

«Все уже привыкли к такому формату, что турнир проходит раз в год. Не надо ничего выдумывать. Не надо футбол с хоккеем смешивать. Везде свои нюансы.

Чемпионат мира по хоккею каждый год проходит в разных странах и городах, популяризация спорта растет. Много болельщиков приезжает поддержать свои сборные и отдохнуть.

Футбол – игра номер один, там можно позволить раз в четыре года проводить, в хоккейном мире все иначе», – сказал бывший нападающий сборной России по хоккею Сушинский.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!