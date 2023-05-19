Сушинский о ЧМ: «Футбол – игра номер один, там можно позволить раз в четыре года проводить турнир, в хоккейном мире все иначе»
Максим Сушинский высказался о том, что ЧМ по хоккею проходит ежегодно.
«Все уже привыкли к такому формату, что турнир проходит раз в год. Не надо ничего выдумывать. Не надо футбол с хоккеем смешивать. Везде свои нюансы.
Чемпионат мира по хоккею каждый год проходит в разных странах и городах, популяризация спорта растет. Много болельщиков приезжает поддержать свои сборные и отдохнуть.
Футбол – игра номер один, там можно позволить раз в четыре года проводить, в хоккейном мире все иначе», – сказал бывший нападающий сборной России по хоккею Сушинский.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
У хоккея есть (или была) олимпиада раз в 4 года, где играли лучшие. У футбола это ЧМ и частично ЧЕ
Поэтому необходимы предварительные отборочные игры.
И нельзя, как в хоккее проводить 3 матча за 5 дней.
Плюс в футболе есть мощные турниры кубковые помимо чемпионатов, куча матчей и времени.
Сезон футбольный куда дольше хоккейного.
Так что цикл крупного турнира сборных 2 года, таких турниров 2, проходят по очереди, так и получается раз в 4 года играют все сильнейшие сборные и лучшие футболисты.
С одной стороны - действительно , футбол это совсем другая планета по сравнению с хоккеем. Да что там футбол - те же баскетбол, волейбол играют несравненно больше стран в мире и соответсвенно из за распространенности, количества участников - много разных турниров и на клубном уровне , и на уровне сборных. И есть возможность играть турниры решив 2,4 года.
Хоккей конечно сильно меньше популярен в мире, турниров сборных не хватает , да и клубный хоккей по сути имеет лишь одну лигу чемпионов с сомнительным уровнем и национальные лиги.
Но… каждый год проводить ЧМ с третьими составами - такое себе зрелище.
Считаю, что сборным нужно по примеру регби проводить не ЧМ, а турниры типа Кубка 6 Наций. Для Европы - Кубок Европы с 5-6 сильнейшими сборными раз в 2 года. И Кубок Мира - раз в 4 года. Ну и Олимпиада - само собой.
До более слабых сборных переформатировать дивизионы. Пусть в каждом будет поменьше участников , но уровень плюс - минус одинаковый.
В общем будет хоть какой то интерес, ротация , турниры сильнейших с разными форматами и т.д.
А не унылое катание 5ых составов на ЧМ.
А потом уже мечтать о чём нибудь