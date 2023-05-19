Сушинский о ЧМ: «Футбол – игра номер один, там можно позволить раз в четыре года проводить турнир, в хоккейном мире все иначе»

Теги Сборная России по хоккею болельщики Максим Сушинский ЧМ по хоккею ЧМ-2022 Хоккей

Максим Сушинский высказался о том, что ЧМ по хоккею проходит ежегодно.

«Все уже привыкли к такому формату, что турнир проходит раз в год. Не надо ничего выдумывать. Не надо футбол с хоккеем смешивать. Везде свои нюансы.

Чемпионат мира по хоккею каждый год проходит в разных странах и городах, популяризация спорта растет. Много болельщиков приезжает поддержать свои сборные и отдохнуть. 

Футбол – игра номер один, там можно позволить раз в четыре года проводить, в хоккейном мире все иначе», – сказал бывший нападающий сборной России по хоккею Сушинский.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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13 комментариев

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Oleg Olegov
Но Кубок Мира раз в четыре года было бы замечательно. Или Олимпиада в сильнейших составах. Или хоть что-нибудь в сильнейших составах.
+8
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+8
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HockeyMan
Вот тут полностью согласен.
У хоккея есть (или была) олимпиада раз в 4 года, где играли лучшие. У футбола это ЧМ и частично ЧЕ
+4
0
+4
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Al561
В футбол качественно играют сборные огромного количества стране со всего мира.
Поэтому необходимы предварительные отборочные игры.
И нельзя, как в хоккее проводить 3 матча за 5 дней.
Плюс в футболе есть мощные турниры кубковые помимо чемпионатов, куча матчей и времени.
Сезон футбольный куда дольше хоккейного.
Так что цикл крупного турнира сборных 2 года, таких турниров 2, проходят по очереди, так и получается раз в 4 года играют все сильнейшие сборные и лучшие футболисты.
+3
0
+3
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HockeyMan
Ответ i-volk
В хоккее есть КС, где играют лучшие. Каждый год, прекрасное зрелище. Единственная проблема - разница во времени. Идея национального спорта как такового испытывает кризис. Глобализация все изменила, в свободном мире спортсмены живут и тренируются там, где им удобно, а объединение под национальными флагами - это антураж, который пока интересен болельщикам, но по сути является частью идеологи.
Если так рассуждать, то в футболе есть лига чемпионов и чемпионат Англии))
+1
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+1
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alskar
Всё равно НХЛ оккупировал хоккей. Мир лишён международного хоккея по сути.
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RusselAlexAbrams
Отчасти Сушинский прав.
С одной стороны - действительно , футбол это совсем другая планета по сравнению с хоккеем. Да что там футбол - те же баскетбол, волейбол играют несравненно больше стран в мире и соответсвенно из за распространенности, количества участников - много разных турниров и на клубном уровне , и на уровне сборных. И есть возможность играть турниры решив 2,4 года.
Хоккей конечно сильно меньше популярен в мире, турниров сборных не хватает , да и клубный хоккей по сути имеет лишь одну лигу чемпионов с сомнительным уровнем и национальные лиги.
Но… каждый год проводить ЧМ с третьими составами - такое себе зрелище.
Считаю, что сборным нужно по примеру регби проводить не ЧМ, а турниры типа Кубка 6 Наций. Для Европы - Кубок Европы с 5-6 сильнейшими сборными раз в 2 года. И Кубок Мира - раз в 4 года. Ну и Олимпиада - само собой.
До более слабых сборных переформатировать дивизионы. Пусть в каждом будет поменьше участников , но уровень плюс - минус одинаковый.
В общем будет хоть какой то интерес, ротация , турниры сильнейших с разными форматами и т.д.
А не унылое катание 5ых составов на ЧМ.
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Spaten
Олимпиада в хоккее и есть (была) чемпионатом мира по гамбургскому счёту
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xoms
Ответ Oleg Olegov
Но Кубок Мира раз в четыре года было бы замечательно. Или Олимпиада в сильнейших составах. Или хоть что-нибудь в сильнейших составах.
Для начала нужны рамки для НХЛ, чтобы отпускали, и свой чемпионат останавливали на время, раз без звёзд играть не могут.
А потом уже мечтать о чём нибудь
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Pitkin
Ответ Oleg Olegov
Но Кубок Мира раз в четыре года было бы замечательно. Или Олимпиада в сильнейших составах. Или хоть что-нибудь в сильнейших составах.
Олимпиада по хоккею в сильнейших составах не получается никак. Нужно учитывать график НХЛ, где сильнейшие игроки многих сборных играют. А НХЛ свой график не отменит никогда. Футбол раз в четыре года - нормально, плюс ещё ЕМ есть. В хоккее же сезон заканчивается весной, так всегда было. Начинали с составом, где предусматривалась возможностъ дозаявки игроков команд, вылетевших из кубка Стенли. Просто надо начинать ЧМ на две недели позже
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Фёдор Кузнецов
Ответ HockeyMan
Вот тут полностью согласен. У хоккея есть (или была) олимпиада раз в 4 года, где играли лучшие. У футбола это ЧМ и частично ЧЕ
В футболе лучшие игроки мира приезжают в сборную даже на товарищеские матчи, а у лиг есть коммуникация с ФИФА и УЕФА, и делаются паузы в лигах на игры сборных, в хоккее же НХЛ не делает паузы ни на ЧМ ни на ОИ
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HockeyMan
Ответ i-volk
В хоккее есть КС, где играют лучшие. Каждый год, прекрасное зрелище. Единственная проблема - разница во времени. Идея национального спорта как такового испытывает кризис. Глобализация все изменила, в свободном мире спортсмены живут и тренируются там, где им удобно, а объединение под национальными флагами - это антураж, который пока интересен болельщикам, но по сути является частью идеологи.
Если так рассуждать, то в футболе есть лига чемпионов и чемпионат Англии))
0
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