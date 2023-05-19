Павел Буре: «Потанин и «Норникель» делают все, чтобы хоккей становился ярче, популярнее и продолжал развиваться»

Павел Буре высказался о серии матчей между «Россией 25» и Беларусью.

«Хоккейный сезон в России показал, что несмотря на все сложности наш хоккей продолжает развиваться. В клубах появились новые молодые звезды, посещаемость выросла, розыгрыш Кубка Гагарина получился максимально зрелищным и захватывающим.

Особенно радует, что в отсутствие международных матчей сборная России продолжает существовать и радовать болельщиков по всей стране. Проект «Россия 25» однозначно можно считать успешным. Мы увидели, что молодые парни готовы самоотверженно биться за страну, за флаг и за наших болельщиков, которые аншлагами встречали команду в Челябинске, Красноярске и Туле.

Все это было бы невозможно без многолетнего партнера российского хоккея – компании «Норникель». Владимир Олегович Потанин и его компания делают все, чтобы наша любимая игра становилась ярче и популярнее и продолжала развиваться», – заявил специальный представитель по международным делам .