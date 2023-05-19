Павел Буре: «Потанин и «Норникель» делают все, чтобы хоккей становился ярче, популярнее и продолжал развиваться»

Теги ФХР болельщики Норильский никель Павел Буре КХЛ Кубок Гагарина Владимир Потанин сборная России U25 Хоккей

Павел Буре высказался о серии матчей между «Россией 25» и Беларусью.

«Хоккейный сезон в России показал, что несмотря на все сложности наш хоккей продолжает развиваться. В клубах КХЛ появились новые молодые звезды, посещаемость выросла, розыгрыш Кубка Гагарина получился максимально зрелищным и захватывающим.

Особенно радует, что в отсутствие международных матчей сборная России продолжает существовать и радовать болельщиков по всей стране. Проект «Россия 25» однозначно можно считать успешным. Мы увидели, что молодые парни готовы самоотверженно биться за страну, за флаг и за наших болельщиков, которые аншлагами встречали команду в Челябинске, Красноярске и Туле. 

Все это было бы невозможно без многолетнего партнера российского хоккея – компании «Норникель». Владимир Олегович Потанин и его компания делают все, чтобы наша любимая игра становилась ярче и популярнее и продолжала развиваться», – заявил специальный представитель ФХР по международным делам Буре.

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13 комментариев

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Михаил Опякин
Потанин-Буре-Сечин-Федоров-Фетисов-Третьяк. Лучшая пятёрка в истории отечественного хоккея и вратарь.
+14
0
+14
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Jeff Lebowski
Паша, похоже, прокутил всё нажитое непосильным трудом в НХЛ.
+9
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+9
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Matador
к лизоблюдству Третьяка и Фетисова все уже давно привыкли. Но вот Буре и Федоров реально расстроили ... не ожидал от них
+6
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+6
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Matador
Ответ Михаил Опякин
Потанин-Буре-Сечин-Федоров-Фетисов-Третьяк. Лучшая пятёрка в истории отечественного хоккея и вратарь.
главного бомбардира Ночной хоккейной лиги забыл !
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_Абырвалг_
Можно уже целую сборную собрать ,под названием - "Лоботомия " ! )))
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Sobachkin
Прям сами всем нашли исполняли, а не отжали
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личные рекорды это не хоккей
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Тарасов не кричал на прополую, спасибо партии родной и лично дорогому Леониду Ильичу, а даже зарубился с ним однажды что стоило ему потерять дело всей жизни, это же Потанин никель в землю закопал и Сечин недра нефтью наполнил, и газу в дырку напердели хозяева Газпрома, это народное а спасибо им
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Angelgirl
Павел!!! Лучше просто ничего не говори!!! Не хотим и в тебе разочароваться! Что он там развивает на деньги российского народа?! Пусть заработает сначала сам хоть что-то, потом потратит своё заработанное, вот тогда похвалим. Не умеют они зарабатывать!!! Всё п-------!
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Олег
Ответ Михаил Опякин
Потанин-Буре-Сечин-Федоров-Фетисов-Третьяк. Лучшая пятёрка в истории отечественного хоккея и вратарь.
Пашка тоже подхолим хороший.
Иметь такого знакомого,очень даже не плохо. 🤑
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artem klishin
Источник – официальный сайт ФХР. расслабьтесь, это даже не Буре написал, а текстовик от его имени. медиа-компания по созданию положительного образа турне сборной...
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продавец-пипец
Ещё один ососун-вылизун нарисовался!!!
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k.vlad
Просто для всех и и для Пашки, когда потанин своровал норникель он 10 лет ездил по маскве в супербронированном джипе - "бронивике") в сопровождении нескольких машин с автоматчиками)), вот это жизнь!)) про этого ..... я много знаю, дай бог ему нездоровья)))
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Angelgirl
Ответ Matador
главного бомбардира Ночной хоккейной лиги забыл !
Это на всякий случай.
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