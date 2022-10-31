Дмитрий Яшкин: «Овечкину не составит проблем обогнать Гретцки. Надеюсь, года через 3-4 это случится»
Дмитрий Яшкин оценил шансы Александра Овечкина опередить Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.
– Вы дружите с Александром Овечкиным. Что думаете сейчас о его погоне за Гретцки? Получится ли у него обогнать его и сколько времени ему понадобится на это?
– Конечно, получится. И я думаю, что это не составит ему особых проблем.
Сколько для этого понадобится времени – это уже другой вопрос. Я надеюсь, что года через 3-4 это случится, дай Бог.
Поэтому держу кулаки и желаю ему, чтобы это случилось как можно скорее, – сказал нападающий СКА.
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