Дмитрий Яшкин: «Овечкину не составит проблем обогнать Гретцки. Надеюсь, года через 3-4 это случится»

оценил шансы опередить по голам в .

– Вы дружите с Александром Овечкиным. Что думаете сейчас о его погоне за Гретцки? Получится ли у него обогнать его и сколько времени ему понадобится на это?

– Конечно, получится. И я думаю, что это не составит ему особых проблем.

Сколько для этого понадобится времени – это уже другой вопрос. Я надеюсь, что года через 3-4 это случится, дай Бог.

Поэтому держу кулаки и желаю ему, чтобы это случилось как можно скорее, – сказал нападающий .