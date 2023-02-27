Яшкин о том, что его статистику прокачивал Шипачев: «Пришлось доказать, что это не так. Было определенное мнение, что все из‑за Вадима»

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Дмитрий Яшкин считает, что опроверг скептиков относительно своей результативности.

Хоккеист занял первое место в списке лучших бомбардиров Фонбет чемпионата КХЛ, набрав 62 (40+22) очка.

– Вы стали вторым игроком в истории КХЛ, кто забил 40 голов за чемпионат. Как думаете, в нашей лиге реально забрасывать кому‑то по 50 шайб? Что для этого нужно сделать?

– Я думаю, что реально, если еще увеличится количество матчей в регулярном чемпионате.

Конечно, тогда шансы еще больше возрастут. Но за те же 68 матчей на клуб в регулярке выбить полтинник вполне реально.

– Что для вас значит титул лучшего бомбардира КХЛ в регулярке? Раньше говорили, что вас прокачивает Вадим Шипачев. Можно ли сказать, что теперь вы опровергли скептиков?

– Ну да, все правильно.

Когда я вернулся в КХЛ, то у всех было определенное мнение, что все было из‑за Вадима. Да, мы вместе очень хорошо работали в московском «Динамо». И он мне помогал, и я ему.

Но пришлось доказать, что это не так. Я очень рад этому. Титул лучшего бомбардира КХЛ – это большое достижение, которое меня радует, – сказал нападающий СКА.

1 комментарий

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AndreyEN
Дима 🔥 Вперёд, наш СКА 💙 ❤️
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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