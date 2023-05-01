«Амур» попрощался с игроками, которых брал в аренду. Лихачев, Дубакин и Гребенкин забросили 38 шайб в сезоне
«Амур» попрощался с Ярославом Лихачевым, Никитой Гребенкиным и Сергеем Дубакиным.
Форварды провели минувший сезон в хабаровском клубе на правах аренды.
Теперь они вернутся в свои команды: 21-летний Лихачев – в «Локомотив», 19-летний Гребенкин – в «Металлург», 22-летний Дубакин – в «Сибирь».
«Эти парни забросили 38 шайб на троих и заслуженно попали в число лучших бомбардиров «Амура» сезона-2022/23.
Спасибо вам за работу и за ваш азарт! Еще увидимся! 🤜🤛» – говорится в телеграм-канале «тигров».
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