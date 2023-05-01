«Амур» попрощался с игроками, которых брал в аренду. Лихачев, Дубакин и Гребенкин забросили 38 шайб в сезоне

«Амур» попрощался с Ярославом Лихачевым, Никитой Гребенкиным и Сергеем Дубакиным.

Форварды провели минувший сезон в хабаровском клубе на правах аренды.

Теперь они вернутся в свои команды: 21-летний – в « », 19-летний – в « », 22-летний Дубакин – в « ».

«Эти парни забросили 38 шайб на троих и заслуженно попали в число лучших бомбардиров «Амура» сезона-2022/23.

Спасибо вам за работу и за ваш азарт! Еще увидимся! 🤜🤛» – говорится в телеграм-канале «тигров».