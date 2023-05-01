«Амур» попрощался с игроками, которых брал в аренду. Лихачев, Дубакин и Гребенкин забросили 38 шайб в сезоне

Теги Металлург Мг Сибирь Локомотив Амур переходы КХЛ Ярослав Лихачев Сергей Дубакин Никита Гребенкин Хоккей

«Амур» попрощался с Ярославом Лихачевым, Никитой Гребенкиным и Сергеем Дубакиным.

Форварды провели минувший сезон в хабаровском клубе на правах аренды.

Теперь они вернутся в свои команды: 21-летний Лихачев – в «Локомотив», 19-летний Гребенкин – в «Металлург», 22-летний Дубакин – в «Сибирь». 

«Эти парни забросили 38 шайб на троих и заслуженно попали в число лучших бомбардиров «Амура» сезона-2022/23.

Спасибо вам за работу и за ваш азарт! Еще увидимся! 🤜🤛» – говорится в телеграм-канале «тигров». 

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4 комментария

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цэсемьэр
Ответ Сергей Орлов
Аренда - зло и путь в никуда.
делать из команды КХЛ фарм-клуб - зло, а Амур до последнего боролся за плей-офф.
+5
0
+5
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Олег
Никита добро пожаловать домой в Магнитку.
Хорошо прибавил парняга. У Разина будет играть
Андрей таких прокачивает хорошо....
+1
0
+1
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Сергей Орлов
Аренда - зло и путь в никуда.
+2
-2
0
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Hitgoe Himgob
Хабара закончила с шайбой походу
0
0
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