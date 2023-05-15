Третьяк посетил игру «Крылья» – «Локомотив»: «Хозяева играли лучше и свели матч к ничьей. Губернатор Азаров отметил, что я привез удачу их футболистам»

Владислав Третьяк поделился эмоциями от посещения матча «Крылья Советов» – «Локомотив».

Президент ФХР Владислав Третьяк и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провели рабочую встречу в Самаре.

«Крылья Советов» и «Локомотив» сыграли вничью (1:1) в матче Мир РПЛ.

«Поход на футбол принес яркие впечатления. Соперник «Крыльев» «Локомотив» – сильная команда.

Но хозяева играли лучше и свели матч к ничьей.

Дмитрий Азаров отметил, что я привез их футболистам удачу. Приятно, что любимая команда Самарской области показала достойный результат», – сказал президент Федерации хоккея России.

Фото: официальный сайт ФХР