Третьяк посетил игру «Крылья» – «Локомотив»: «Хозяева играли лучше и свели матч к ничьей. Губернатор Азаров отметил, что я привез удачу их футболистам»

Теги Локомотив Крылья Советов ФХР Владислав Третьяк премьер-лига Россия фото Дмитрий Азаров Политика Хоккей

Владислав Третьяк поделился эмоциями от посещения матча «Крылья Советов» – «Локомотив».

Президент ФХР Владислав Третьяк и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провели рабочую встречу в Самаре.

«Крылья Советов» и «Локомотив» сыграли вничью (1:1) в матче Мир РПЛ.

«Поход на футбол принес яркие впечатления. Соперник «Крыльев» «Локомотив» – сильная команда.

Но хозяева играли лучше и свели матч к ничьей.

Дмитрий Азаров отметил, что я привез их футболистам удачу. Приятно, что любимая команда Самарской области показала достойный результат», – сказал президент Федерации хоккея России.

Фото: официальный сайт ФХР

12 комментариев

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HI MARS
Не влез бы в политику,остался бы в памяти как великий хоккеист.А так смыл всё это в унитаз и запомнят как мерзавца
+26
-3
+23
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ОттоДракула
Так если хозяева играли лучше, а результат ничья, то это наоборот неудача получается
+13
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+13
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angry horse
Ты уже принёс неудачи в российский хоккей как бездарный функционер☝️
+10
0
+10
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Сергей Галынский
Как вы достали....
Что Терюшков,что Третьяк
Ну никуда без вас....
+2
0
+2
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Mechel**
И тут услужливо прогнулся
+1
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poolshh
Губернатор очень «умный»
+1
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Сергей Жарковский
А почему на фото у доброго ангела такое злое лицо?
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СИ
Третьяк « привёз их футболистам удачу«
Третьяк, Вы можете вместо « удачи» выделить пару своих сотоварищей по славному хоккею - чемпионов мира и олимпийских игр в руководство нашего футбола - на должности генсека рфс и президента РПЛ?
Хотя бы временно?
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oldgordon
Обычно, если Третьяк появляется, то ничего хорошего не жди. Вот и не дождались Крылья победы...
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Андрей Богусонов
Вы меня простите, но "свели матч к ничьей" Локомотив..
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Штаны Габора Кирая
Ого, не знал что братья Азары настолько влиятельны, что у них даже есть свой губернатор!
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