Третьяк посетил игру «Крылья» – «Локомотив»: «Хозяева играли лучше и свели матч к ничьей. Губернатор Азаров отметил, что я привез удачу их футболистам»
Владислав Третьяк поделился эмоциями от посещения матча «Крылья Советов» – «Локомотив».
Президент ФХР Владислав Третьяк и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провели рабочую встречу в Самаре.
«Крылья Советов» и «Локомотив» сыграли вничью (1:1) в матче Мир РПЛ.
«Поход на футбол принес яркие впечатления. Соперник «Крыльев» «Локомотив» – сильная команда.
Но хозяева играли лучше и свели матч к ничьей.
Дмитрий Азаров отметил, что я привез их футболистам удачу. Приятно, что любимая команда Самарской области показала достойный результат», – сказал президент Федерации хоккея России.
Фото: официальный сайт ФХР
Что Терюшков,что Третьяк
Ну никуда без вас....
Третьяк, Вы можете вместо « удачи» выделить пару своих сотоварищей по славному хоккею - чемпионов мира и олимпийских игр в руководство нашего футбола - на должности генсека рфс и президента РПЛ?
Хотя бы временно?