Владислав Третьяк: «Азаров признался, что на самарской земле с восторгом следят за «Россией 25». Губернатор попросил провести матч в Самарской области»

Теги Лада Сборная России по хоккею Владислав Третьяк КХЛ Дмитрий Азаров Политика сборная России U25 Хоккей

Владислав Третьяк допустил проведение международных хоккейных матчей в Самарской области.

«Я искренне благодарен Дмитрию Азарову за то, что он уделяет много внимания развитию хоккея в Самарской области.

Благодаря усилиям губернатора регион добивается успехов на очень важных направлениях – например, развитие инфраструктуры.

Сейчас мы открывали «Кубок Третьяка» в новом шикарном дворце. На его месте совсем недавно была старенькая арена, на лед которой я выходил еще во времена своей игровой карьеры.

Дмитрий Игоревич несколько лет назад пообещал, что будет новый стадион – и сдержал слово. При поддержке ФХР область привлекла к проекту еще и федеральное финансирование.

В Самарской области очень качественная вертикаль подготовки хоккеистов, обширная система детско-юношеских соревнований. Например, «Кубок Третьяка» проходит в регионе уже более 15 лет.

Во время нашей встречи Дмитрий Игоревич признался, что на самарской земле с восторгом следят за матчами команды «Россия 25» в рамках «Лига Ставок Большого Тура Сборной».

Губернатор попросил, чтобы в будущем сезоне один из таких международных матчей прошел в Самарской области.

Я пообещал Дмитрию Азарову, что ФХР обязательно рассмотрит такую возможность. Регион достоин того, чтобы увидеть матчи российской сборной вживую. 

Федерация хоккея России всегда выступала за то, чтобы хоккейные регионы нашей страны были как можно шире представлены на высшем уровне клубных соревнований.

Представители ФХР голосовали за возвращение «Лады» в КХЛ на совете директоров. Губернатор поблагодарил за всестороннюю поддержку.

Взаимодействие в этих вопросах очень важно, глава региона заверил, что процесс подготовки хоккеистов будет идти еще активнее.

В том числе с использованием тех передовых методик тренерской и учебной работы, которые разработаны в ФХР», – сказал президент Федерации хоккея России.

10 комментариев

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Олег
Владик тоже ещё тот подхолим.
Куда катится хоккей России? Непонятно....
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oberkorn
Ну, ладно тряк, старенький. А Азарова пытал ротенберг?
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Melnikov1968
Когда прочитал начало заголовка: "Азаров признался..." возникли мысли, что его пытали.
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oldgordon
Шо, опять? Гастроли цирка Шапито продолжаются...
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vatto
конкретно какая вертикаль в самаре???....какие результаты?....сплошное лизоблюдство...
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Oleg Olegov
На самарской земле только и разговоров, что о матчах России-25
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Док163
Звездеж! Никто не следит. Я оттуда :)
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Сергей Галынский
Завтра последний день этого турне,но мусолить будет еще долго😔
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Oleg Olegov
Ответ Олег
Владик тоже ещё тот подхолим. Куда катится хоккей России? Непонятно....
Только хоккей?)
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Олег
Ответ Oleg Olegov
Только хоккей?)
Сейчас пока реч о хоккее.
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