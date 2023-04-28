Где смотреть Сборная Чехии – Сборная Швейцарии, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат мира 21 мая
В воскресенье, 21 мая, сыграют сборная Чехии и сборная Швейцарии в группе B Чемпионата Мира по хоккею.
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- Игра пройдет на стадионе «Арена-Рига».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Игра.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Чехии – сборная Швейцарии
- Начало матча запланировано на 20:20 по московскому времени.
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