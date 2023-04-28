Где смотреть Сборная Чехии – Сборная Швейцарии, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат мира 21 мая

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В воскресенье, 21 мая, сыграют сборная Чехии и сборная Швейцарии в группе B Чемпионата Мира по хоккею.

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Во сколько играют сборная Чехии – сборная Швейцарии

  • Начало матча запланировано на 20:20 по московскому времени.

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