Экс-форвард «Нэшвилла» Грималди может перейти в КХЛ. Он набрал 73 очка в 70 матчах сезона АХЛ

Рокко Грималди может продолжить карьеру в КХЛ.

30-летний нападающий может перейти в один из клубов лиги, об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

На данный момент Рокко Грималди играет за сборную США на ЧМ-2023 и набрал 4 (1+3) очка в трех матчах.

В нынешнем сезоне американец выступал в за «Сан-Диего» и «Рокфорд».

Грималди занял седьмое место в списке лучших бомбардиров лиги, набрав 73 (33+40) очка в 70 матчах.

В хоккеист сыграл в общей сложности 203 матча и записал на свой счет 67 (30+37) баллов.