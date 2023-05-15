Экс-форвард «Нэшвилла» Грималди может перейти в КХЛ. Он набрал 73 очка в 70 матчах сезона АХЛ
Рокко Грималди может продолжить карьеру в КХЛ.
30-летний нападающий может перейти в один из клубов лиги, об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
На данный момент Рокко Грималди играет за сборную США на ЧМ-2023 и набрал 4 (1+3) очка в трех матчах.
В нынешнем сезоне американец выступал в АХЛ за «Сан-Диего» и «Рокфорд».
Грималди занял седьмое место в списке лучших бомбардиров лиги, набрав 73 (33+40) очка в 70 матчах.
В НХЛ хоккеист сыграл в общей сложности 203 матча и записал на свой счет 67 (30+37) баллов.
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