Макдэвид и Драйзайтль провели больше 20 минут на льду в 10 из 12 матчей в плей-офф. Леон сыграл 24:44 в 6-й игре с «Вегасом», Коннор – 24:00

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Вегас Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль играли в среднем больше 20 минут в плей-офф.

«Эдмонтон» проиграл «Вегасу» со счетом 2-4 в серии второго раунда Кубка Стэнли.

В шестом матче серии «Ойлерс» проиграли игру со счетом 2:5.

Леон Драйзайтль провел на льду 24 минуты и 44 секунды (1:33 – в большинстве), Коннор Макдэвид сыграл 24 минуты ровно (1:33 – в большинстве).

В 10 матчах из 12 в нынешнем плей-офф Макдэвид и Драйзайтль проводили на льду больше 20 минут.

Такого не произошло только в двух матчах. Макдэвид сыграл 19:47 в пятом матче серии с «Лос-Анджелесом» и 18:31 – во втором матче серии с «Вегасом».

Драйзайтль сыграл 18:40 во второй игре серии с «Вегасом», а также 19:55 – в четвертом матче серии с «Голден Найтс».

Макдэвид и Драйзайтль проиграли «Вегасу», Маккиннон – «Сиэтлу». В НХЛ суперзвезды ничего не решают?

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2 комментария

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oberkorn
Но тут свое слово сказал медбрат. В морг, и никого финала запада. И скиннер его поддержал.
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bailen
Там Бушар сегодня больше 30 сыграл
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