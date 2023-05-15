Макдэвид и Драйзайтль забили 47% голов «Эдмонтона» в плей-офф. Леон может выйти на рынок через 2 года, Коннор – через 3
Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль забили 21 гол на двоих в плей-офф НХЛ.
«Эдмонтон» завершил выступление в розыгрыше Кубка Стэнли, проиграв «Вегасу» со счетом 2-4 во втором раунде.
Ведущие нападающие «Ойлерс» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль забросили в общей сложности 21 гол в плей-офф – 47 процентов от общего количества.
Все остальные хоккеисты команды забили в общей сложности 23 гола.
Макдэвид набрал 20 (8+12) очков в 12 играх Кубка Стэнли. Драйзайтль записал на свой счет 18 (13+5) баллов в 12 матчах.
Немецкий нападающий потенциально может стать неограниченно свободным агентом в 2025 году – средняя зарплата составляет 8,5 миллиона долларов в год.
Канадец теоретически может выйти на рынок свободных агентов в 2026 году – средняя зарплата составляет 12,5 млн долларов.
Макдэвид и Драйзайтль проиграли «Вегасу», Маккиннон – «Сиэтлу». В НХЛ суперзвезды ничего не решают?
Если 12.5 Макди может и выглядят страшно, то 8.5 немца это даже чуть ниже рынка.
21 миллион за них не кажутся сильной переплатой с сравнению с другими парами
Вегас (Айкел-Стоун) 19.5
Флорида(Барков-Ткачак) 19.5
Тампа(Кучеров-Поинт) 19
и Колорадо со следующего сезона (Маккинон-Рантанен) - 22(!)
Но если ты платишь дефу 9 мультов, то от него и отдача должна быть на уровне Хедмена, Карлсона, Макара
Айлендерс в следующем сезоне будут в тройке от Метро..
Он настолько заметен был, что вообще с трудом вспоминаешь играл ли он с "Вегасом"...
Только у Ойлерс вопросы не к нападению,а к защите...
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И кого же из защитников хотелось бы видеть в "Ойлерз"?
Нормальные защитник сейчас дороже нападающих.
Немец играет по дисконт цене,минимум 12 млн зп должно быть.
Менеджмент просто из года в год набирает всякий неликвид в защиту