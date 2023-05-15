Макдэвид и Драйзайтль забили 47% голов «Эдмонтона» в плей-офф. Леон может выйти на рынок через 2 года, Коннор – через 3

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль забили 21 гол на двоих в плей-офф НХЛ.

«Эдмонтон» завершил выступление в розыгрыше Кубка Стэнли, проиграв «Вегасу» со счетом 2-4 во втором раунде.

Ведущие нападающие «Ойлерс» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль забросили в общей сложности 21 гол в плей-офф – 47 процентов от общего количества.

Все остальные хоккеисты команды забили в общей сложности 23 гола.

Макдэвид набрал 20 (8+12) очков в 12 играх Кубка Стэнли. Драйзайтль записал на свой счет 18 (13+5) баллов в 12 матчах.

Немецкий нападающий потенциально может стать неограниченно свободным агентом в 2025 году – средняя зарплата составляет 8,5 миллиона долларов в год.

Канадец теоретически может выйти на рынок свободных агентов в 2026 году – средняя зарплата составляет 12,5 млн долларов.

Макдэвид и Драйзайтль проиграли «Вегасу», Маккиннон – «Сиэтлу». В НХЛ суперзвезды ничего не решают?

33 комментария

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e1ther - e1ther
Реализация Леона, это борщ со сметаной, нереально крутой
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j_jms
Ответ Ебздрогыч
Руководство Эдмонтона - прикольно чуваки, верящие в то, что кубок Стэнли можно выиграть за счет 2 игроков
Они и не верят, это они тебе лапшу вешают.
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Stas_M
Ответ al77
Есть ощущение, или нефть как то скидывает контракт Нерса и начинает нормальную команду формировать без переплат за очки набранные в звеньях с Драйзем и Макди. Если 12.5 Макди может и выглядят страшно, то 8.5 немца это даже чуть ниже рынка. 21 миллион за них не кажутся сильной переплатой с сравнению с другими парами Вегас (Айкел-Стоун) 19.5 Флорида(Барков-Ткачак) 19.5 Тампа(Кучеров-Поинт) 19 и Колорадо со следующего сезона (Маккинон-Рантанен) - 22(!) Но если ты платишь дефу 9 мультов, то от него и отдача должна быть на уровне Хедмена, Карлсона, Макара
"21 миллион за них не кажутся сильной переплатой". О какой переплате может идти речь, если эти двое лучшие игроки НХЛ? Дело в другом, что другим в Эдмонтоне сильно переплачивают, а именно всем защитникам, вратарям и некоторым нападающим
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Проказник из психушки
2 машины
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al77
Есть ощущение, или нефть как то скидывает контракт Нерса и начинает нормальную команду формировать без переплат за очки набранные в звеньях с Драйзем и Макди.
Если 12.5 Макди может и выглядят страшно, то 8.5 немца это даже чуть ниже рынка.
21 миллион за них не кажутся сильной переплатой с сравнению с другими парами
Вегас (Айкел-Стоун) 19.5
Флорида(Барков-Ткачак) 19.5
Тампа(Кучеров-Поинт) 19

и Колорадо со следующего сезона (Маккинон-Рантанен) - 22(!)

Но если ты платишь дефу 9 мультов, то от него и отдача должна быть на уровне Хедмена, Карлсона, Макара
+3
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Кавабунга Шреддоголовый
И они сделают правильные выводы и попытаются сменить клубы
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Ебздрогыч
Руководство Эдмонтона - прикольно чуваки, верящие в то, что кубок Стэнли можно выиграть за счет 2 игроков
+7
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oberkorn
Ответ Ебздрогыч
Руководство Эдмонтона - прикольно чуваки, верящие в то, что кубок Стэнли можно выиграть за счет 2 игроков
И при этом имея ранее четыре первых выбора драфта. Одним словом, дэдмонтон. Наш татарин сдулся, Холл после обмена просто ожил, ньюджент хопкинс между жизнью и смертью, ещё и пуля был. Это просто звиздец. Птицбург поймал за хвост удачу, выбрав флери, кросби и малкина. И вот три бидона. У тампы стэмкос, хедман, и люди из подвала, типа куча и поинта. Ах да, там ещё есть выборуны из торонты, но у тех с другим проблема, жажда денег четырёх игроков
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e1ther - e1ther
Ответ Суворов Антон
Про мошеннические схемы Тампы - тебе лучше чем я расскажет Барин и Огент.. Хотя они утверждают что схем не было.. Но мы то знаем Саня, что схемы были!
Вроде схемы уже вылетели)вы там в схемах разберитесь,может у Купера они сильнее)
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e1ther - e1ther
Ответ Суворов Антон
Агентам Коннора нужно искать команду, в которой Ген.Менеджер умеет играть с LTIR и другими мошенническими схемами.. Айзерман и Детройт как вариант.. Чтобы 15 миллионов Коннора ощущались для команды как 7 или 8 миллионов.. В остальных случаях лучше оставаться в Эдмонтоне - где его боготворят..
Аааа ,вот почему Тампа побеждала))ясно-понятно))льва держали в клетке ,до ПО)
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Суворов Антон
Ответ e1ther - e1ther
Вроде схемы уже вылетели)вы там в схемах разберитесь,может у Купера они сильнее)
Сейчас скринь! Хотя ты писал, что память у тебя хорошая..

Айлендерс в следующем сезоне будут в тройке от Метро..
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Муха В пижаме
Ответ al77
Есть ощущение, или нефть как то скидывает контракт Нерса и начинает нормальную команду формировать без переплат за очки набранные в звеньях с Драйзем и Макди. Если 12.5 Макди может и выглядят страшно, то 8.5 немца это даже чуть ниже рынка. 21 миллион за них не кажутся сильной переплатой с сравнению с другими парами Вегас (Айкел-Стоун) 19.5 Флорида(Барков-Ткачак) 19.5 Тампа(Кучеров-Поинт) 19 и Колорадо со следующего сезона (Маккинон-Рантанен) - 22(!) Но если ты платишь дефу 9 мультов, то от него и отдача должна быть на уровне Хедмена, Карлсона, Макара
отличный клиент !
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Deathspell Omega
Ответ Адильхан Абдусаламов
С такими центрами которые РНХ раскачали на 100 плюс каждый свободный агент хочет.Только у Ойлерс вопросы не к нападению,а к защите
Кому нужны 100+ очков в "регулярке" от Нежного-Хопкинса в плей-офф?
Он настолько заметен был, что вообще с трудом вспоминаешь играл ли он с "Вегасом"...

Только у Ойлерс вопросы не к нападению,а к защите...
___________________________
И кого же из защитников хотелось бы видеть в "Ойлерз"?
Нормальные защитник сейчас дороже нападающих.
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e1ther - e1ther
Ответ Суворов Антон
Сейчас скринь! Хотя ты писал, что память у тебя хорошая.. Айлендерс в следующем сезоне будут в тройке от Метро..
Я запомнил)
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Адильхан Абдусаламов
Ответ al77
Есть ощущение, или нефть как то скидывает контракт Нерса и начинает нормальную команду формировать без переплат за очки набранные в звеньях с Драйзем и Макди. Если 12.5 Макди может и выглядят страшно, то 8.5 немца это даже чуть ниже рынка. 21 миллион за них не кажутся сильной переплатой с сравнению с другими парами Вегас (Айкел-Стоун) 19.5 Флорида(Барков-Ткачак) 19.5 Тампа(Кучеров-Поинт) 19 и Колорадо со следующего сезона (Маккинон-Рантанен) - 22(!) Но если ты платишь дефу 9 мультов, то от него и отдача должна быть на уровне Хедмена, Карлсона, Макара
Какая это переплёта?????
Немец играет по дисконт цене,минимум 12 млн зп должно быть.
Менеджмент просто из года в год набирает всякий неликвид в защиту
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e1ther - e1ther
Ответ Хесус НаваС
дальше прошли.Немец и Мак два центра,в По показали сильную игру.По этому на данный момент вполне сильнейшие игроки.Немец и Мак к тому же в регулярке хорошую игру показали + центры.По мне сильнейшие игроки в лиге после этого сезона в целом.В следующем другие уже возможно
Ты три раз напомнил о центрах)остальные позиции не важны?)два из последних в моем списке)могли как Маккиннон)не выходить,по сути)))
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Хесус НаваС
Ответ e1ther - e1ther
во втором вылетел Макдак и Драйз,Мэтьюс,Товарищ?)че поменялось?)
дальше прошли.Немец и Мак два центра,в По показали сильную игру.По этому на данный момент вполне сильнейшие игроки.Немец и Мак к тому же в регулярке хорошую игру показали + центры.По мне сильнейшие игроки в лиге после этого сезона в целом.В следующем другие уже возможно
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e1ther - e1ther
Ответ Хесус НаваС
Кучеров,Маккинон,Макар в первом раунде отлетели
во втором вылетел Макдак и Драйз,Мэтьюс,Товарищ?)че поменялось?)
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Хесус НаваС
Ответ e1ther - e1ther
почему только два лучших игрока?)где Макар,где Маккинон)где Кучеров?)два лучших игрока были раньше)когда пропасть была между ними и остальными )))но,не сейчас)))
Кучеров,Маккинон,Макар в первом раунде отлетели
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j_jms
Ответ al77
Есть ощущение, или нефть как то скидывает контракт Нерса и начинает нормальную команду формировать без переплат за очки набранные в звеньях с Драйзем и Макди. Если 12.5 Макди может и выглядят страшно, то 8.5 немца это даже чуть ниже рынка. 21 миллион за них не кажутся сильной переплатой с сравнению с другими парами Вегас (Айкел-Стоун) 19.5 Флорида(Барков-Ткачак) 19.5 Тампа(Кучеров-Поинт) 19 и Колорадо со следующего сезона (Маккинон-Рантанен) - 22(!) Но если ты платишь дефу 9 мультов, то от него и отдача должна быть на уровне Хедмена, Карлсона, Макара
12 это начало торговли с немцем через год. Он на меньшее не согласится (в том числе из-за роста потолкп).
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j_jms
Ответ Stas_M
Сам то понял, что написал?) Что ему мешает согласиться на контракт в июне 2025 года и не выйти на рынок? На рынке свободных агентов, раньше чем в июле 2025 он никак не появится
Понятно, почему в Эдмонтоне все не очень. Если даже болел опыт Годро и Тавареса ничему не способен научить. Хочешь чтоб ушел бесплатно, из вредности, он тебе так надоел?
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Stas_M
Ответ j_jms
Леон не через 2 года, а следующим летом, если не согласиться переподписаться, через 2 года это не "может" быть на рынке, это свободный агент. Не согласится - будет на рынке раньше, согласится - вообще не будет.
Сам то понял, что написал?) Что ему мешает согласиться на контракт в июне 2025 года и не выйти на рынок? На рынке свободных агентов, раньше чем в июле 2025 он никак не появится
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Суворов Антон
Ответ e1ther - e1ther
Реализация Леона, это борщ со сметаной, нереально крутой
Шнапс Саня.. Только Шнапс!
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e1ther - e1ther
Ответ oberkorn
И при этом имея ранее четыре первых выбора драфта. Одним словом, дэдмонтон. Наш татарин сдулся, Холл после обмена просто ожил, ньюджент хопкинс между жизнью и смертью, ещё и пуля был. Это просто звиздец. Птицбург поймал за хвост удачу, выбрав флери, кросби и малкина. И вот три бидона. У тампы стэмкос, хедман, и люди из подвала, типа куча и поинта. Ах да, там ещё есть выборуны из торонты, но у тех с другим проблема, жажда денег четырёх игроков
Ты им ещё расскажи,как двое за семь лет делили трофеи на пополам)находясь в разных командах)
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Владимири Йолкиннен
я до сих пор не понимаю за что медсестре дали такой контракт?
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