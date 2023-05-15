Макдэвид и Драйзайтль забили 47% голов «Эдмонтона» в плей-офф. Леон может выйти на рынок через 2 года, Коннор – через 3

Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль забили 21 гол на двоих в плей-офф НХЛ.

« » завершил выступление в розыгрыше Кубка Стэнли, проиграв «Вегасу» со счетом 2-4 во втором раунде.

Ведущие нападающие «Ойлерс» и забросили в общей сложности 21 гол в плей-офф – 47 процентов от общего количества.

Все остальные хоккеисты команды забили в общей сложности 23 гола.

Макдэвид набрал 20 (8+12) очков в 12 играх Кубка Стэнли. Драйзайтль записал на свой счет 18 (13+5) баллов в 12 матчах.

Немецкий нападающий потенциально может стать неограниченно свободным агентом в 2025 году – средняя зарплата составляет 8,5 миллиона долларов в год.

Канадец теоретически может выйти на рынок свободных агентов в 2026 году – средняя зарплата составляет 12,5 млн долларов.

Макдэвид и Драйзайтль проиграли «Вегасу», Маккиннон – «Сиэтлу». В НХЛ суперзвезды ничего не решают?