Ротенберг о ЧМ-2023: «Дискриминация, уровень упал ниже плинтуса. Канаде неинтересно, Финляндия проиграла США с игроками АХЛ – их уровень теперь»

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Роман Ротенберг считает, что уровень ЧМ по хоккею упал ниже плинтуса.

– Что вы скажете об уровне чемпионата мира, где нет звезд КХЛ и НХЛ?

– На этом турнире мы видим дискриминацию по национальному признаку. Посмотрите, сборную Казахстана должен был тренировать Андрей Скабелка, но его не пустили на чемпионат мира только потому, что у него белорусский паспорт.

А казахам, у которых есть русский паспорт, просто не дают аккредитацию. Не пускают даже на трибуну.

Ну и что же, надо подавать в суд. Дискриминация налицо. Я уверен, что такие иски будет выиграть очень легко. И все равно правда восторжествует. Рано или поздно. Нам нужно всем вместе над этим работать.

И все знают, что уровень чемпионата мира упал ниже плинтуса. Сам по себе хоккей всегда интересен, и Слава Богу, что в него играют. Но без России, без нашего вклада в развитие мирового хоккея очень страдает само дело, за которое отвечает ИИХФ.

Россия для других команд с точки зрения мотивации – словно красная тряпка для быка. А теперь сборная Канады не знает, с кем ей играть на молодежных и взрослых чемпионатах мира. Ей просто неинтересно.

Телерейтинги в их стране рухнули, и у Канады массово ушли спонсоры. То же самое происходит с финнами. У них местный чемпионат очень низкого уровня. Финны у себя дома в Тампере уступают сборной США, составленной из игроков АХЛ. Это теперь их уровень.

В свое время мы исходили из того, что в России не боятся конкуренции. Мы пригласили финнов в КХЛ. Мы хотели развиваться вместе с ними, вести вперед мировой хоккей.

Если бы мы думали только о себе, то не приглашали бы «Йокерит». Мы закрылись бы и играли в своей лиге. Но смешивание разных хоккейных культур очень важно.

В свое время Владимир Юрзинов совершил культурную революцию для финнов. Это было на моих глазах. Я тогда жил в Финляндии, ходил на матчи ТПС. И я видел, как он развивал хоккей в Турку.

Юрзинов передал все конспекты, обучил их всем упражнениям. Поставил систему игры, которой в сборной Финляндии пользуются до сих пор.

Идеолог и основатель – это русский тренер Владимир Владимирович Юрзинов, – сказал первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

28 комментариев

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Digger86
Почему он про Финляндию говорит "их", а не "наш"?
+23
0
+23
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Melnikov1968
Да ладно Рома, ты эту шляпу домохозяйкам вешай. Нормальный хоккей на ЧМ. Лучше чем Ротенбергия-Лукашенкия.
+21
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Demon69
Смотрю по матч ТВ немцев и американцев.Очень зрелищно.Т.е. по мнению Ротенберга матч ТВ ,телеканал с уклоном на пропаганду ,специально показывает данное позорище .Спасибо не получается пока смотреть с отвращением,пробую дальше..
+13
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+13
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jonnysilverhand01
Йосе злиться на свою историческую родину, арену то отняли у Йокерита
+9
0
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Madcomposer
"Я посмотрел 800 выпусков "Час суда", буду адвокатом!" добавил Йозе Марино
+7
0
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Яков Рыбалко
Алекс Так и Ник Бонино давно игроки Ахл?
+6
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Slanselap
Я надеюсь Ромочка уже прочитал 800 отчетов. Ведь самое время баллотироваться на должность главы ИИХФ. Верю, что Ротенберг наведет порядок и возродит интерес к ЧМ.
+7
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AlexZend
Не, ну смотерть "Великую битву" 20 матчей подряд РФ и РБ это конечно другой уровень, никогда не надоест ведь проводится они в Разных (!) городах
+4
-1
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Art Ebosh
Подскажите, я так и не разобрался, Европа уже замёрзла или ещё нет?
+4
-1
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faaakkkeee
На какие умственно-отсталые слои населения рассчитана данная машина пропаганды? Насколько нужно быть узким, чтобы верить Йозе и таким же с ящика?
+2
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Кавабунга Шреддоголовый
Может быть, уровень и правда не фонтан, но все же лучше, чем недотурне для твоего ЧСВ. Так что втирай эту дичь домохозяйкам и бабкам у подъезда
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арап Петра Великого
Сравнить сборную России с "тряпкой"(( У товарища какое гражданство?
+1
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Проказник из психушки
Ромка, так ты говорил, что в те времена по 4-5 шайб за матч ложил, так почему тогда Юрзинов не обратил внимание на талантливого мальчишку из Питера?
+1
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Demon69
А по поводу уровня... Лейк-плесид 1980 г .Ты ещё сопливым был и не помнишь..Как американские студенты обыграли сборную СССР составленную из лучших..
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nmnackjbxkasbk
Ответ Madcomposer
"Я посмотрел 800 выпусков "Час суда", буду адвокатом!" добавил Йозе Марино
посмотрит три сезона "Скорой помощи" и можно будет начинать спасать людей
+1
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Александр Василич
Никто не замечает даже что русских нет, РаманБарисыч. Даже не замечает. А хоккей нормальный, ничуть не хуже кхловского.
День чудиков?? Инопланетяне, плинтус,че то там про матч тв терюшков ляпнул.
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Madcomposer
"Финны уступают сборной США из игроков АХЛ! На их месте должны были быть мы!" также заявил он
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Геннадий Тимченко
а чего он так подробно рассказывает - недавно же хором ныли, что чемпионат неинтересный и его никто смотреть не собирается❓🤔🤡
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suomi95
финский чемпионат такого низкого уровня, что Таппара аж Лигу Чемпионов от страха выиграла
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genowayy
Он, конечно, прикидывается дурачком, но карьеру замполита уверенно строит. Спонсоры в Канаде действительно ушли, это факт, но кто хоть немного следит за новостями, знают, что они ушли из-за кучи скандалов. А Роман умело этот факт кладет в свое повествование. Я начинаю менять о нем мнение))
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319-marianna
Комментарии Ротенберга надо печатать на других сайтах. Психиатрическое литературоведение — анализ литературного текста с точки зрения выраженности в нём отклонений психопатологического плана.
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nmnackjbxkasbk
Ответ Art Ebosh
Подскажите, я так и не разобрался, Европа уже замёрзла или ещё нет?
катки растаяли!
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Margor
молчи бездарь
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aalto
какой чм по хоккею? европа же зимы не пережила )))
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Iv110
Абсолютно нормальный хоккей. Ну а то, что финны проиграли янки, так нам ли не знать как проигрывать американским студентам. В любом случае это лучше, чем бесконечные игры с Белоруссией. И вообще, подобные тезисы он должен озвучивать в ИИХФ, но…
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