Тренер по физподготовке Бови покинет «Авангард» (Михаил Зислис)

Тренер по физподготовке Брэндон Бови покидает «Авангард».

Об этом сообщил журналист « » .

«Американский тренер Брэндон Бови покидает « ». В омском клубе он отвечал за физическую подготовку игроков, успешно проработав в нем пять сезонов.

Вероятно, 42-летний американец останется в России. Со своими солидной репутацией и большим опытом (11 сезонов и 6 клубов в ) найти новую команду серьезного уровня ему будет несложно.

Предположу, что Бови окажется либо в Казани, где уже работал с в 2016-2018 годах и выигрывал Кубок Гагарина, либо в Санкт-Петербурге», – написал Зислис.