Тренер по физподготовке Бови покинет «Авангард» (Михаил Зислис)
Тренер по физподготовке Брэндон Бови покидает «Авангард».
Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.
«Американский тренер Брэндон Бови покидает «Авангард». В омском клубе он отвечал за физическую подготовку игроков, успешно проработав в нем пять сезонов.
Вероятно, 42-летний американец останется в России. Со своими солидной репутацией и большим опытом (11 сезонов и 6 клубов в КХЛ) найти новую команду серьезного уровня ему будет несложно.
Предположу, что Бови окажется либо в Казани, где уже работал с Зинэтулой Билялетдиновым в 2016-2018 годах и выигрывал Кубок Гагарина, либо в Санкт-Петербурге», – написал Зислис.
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