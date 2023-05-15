«Вегас» вышел в финал конференции в 4-й раз за 6 сезонов существования клуба

« » победил «Эдмонтон» (5:2) в 6-м матче 2-го раунда Кубка Стэнли и выиграл серию со счетом 4-2.

«Голден Найтс» вышли в финал конференции в 4-й раз за 6 сезонов существования клуба.

Последний раз это случилось в 2021 году, когда «Вегас» проиграл в полуфинале плей-офф «Монреалю» (2-4).

В финале Запада текущего турнира команда Брюса Кэссиди встретится с победителем пары «Даллас» – «Сиэтл» (3-3).