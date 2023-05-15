«Вегас» вышел в финал конференции в 4-й раз за 6 сезонов существования клуба

Теги Кубок Стэнли НХЛ Вегас Брюс Кэссиди Хоккей

«Вегас» победил «Эдмонтон» (5:2) в 6-м матче 2-го раунда Кубка Стэнли и выиграл серию со счетом 4-2.

«Голден Найтс» вышли в финал конференции в 4-й раз за 6 сезонов существования клуба.

Последний раз это случилось в 2021 году, когда «Вегас» проиграл в полуфинале плей-офф «Монреалю» (2-4).

В финале Запада текущего турнира команда Брюса Кэссиди встретится с победителем пары «Даллас» – «Сиэтл» (3-3).

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16 комментариев

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ОттоДракула
Вегас это команда, Дэдмонтон это 2+остальные. Точнее 1: Драйзайтль никакой.
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Juve Best Fan
Какой-то нереальный показатель
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Антон Никитин
Жаль Эдмонтон, но с такой обороной, вратарём и без плана Б шансов нет, увы
+7
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Сергей Кот
что за львы эти рыцари)
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Евгений Иванов
Ответ Kuryanin
Конференция для набивания статки МакДэвиду.
У Макдэвида против команд Восточной конфы 61 очко в 32 матчах, в своей конфе 92 очка в 50 матчах. Результативность против "более сильной" Восточной конференции даже чуть выше. Придумайте другую мантру, эта прям совсем не годится никуда.
+3
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+3
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glavniiexpert
Пока что 3 из 3х моих прогнозов на полуфиналы конференций зашли. Интересно, как там дела у Белого Офицера, который смеялся, когда я хвастался своей точностью прогнозов и советовал мне не пропадать? Ну в принципе его Торонто, Дьяволы и Эдмонтон действительно выиграли 4 игры, правда общими усилиями.
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Rulya
Достойно, прям очень!
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Kanan Jarrus
очень жаль эдмонтон. без них дальше смотреть будет неинтересно
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raspisanie77
Команда создавалась для битв в ПО, не для набивания тупой статы в гладкой регулярке.
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Сульшер жги!
На классе ! Всех болельщиков с проходом !
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Павел Павлов
Вот это настоящая работа менеджмента.А не дурные деньги как в Челси.
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Кавабунга Шреддоголовый
Идут за кубком. Команда для решения самых серьёзных задач. Эдмонтон, конечно, жаль, но такой дисбаланс выиграть кубок не поможет
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цэсемьэр
менеджмент здорового хоккея и менеджмент курильщика😁
посмотрим что теперь Сиэтл🦑
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1983kashey
Ответ Евгений Иванов
У Макдэвида против команд Восточной конфы 61 очко в 32 матчах, в своей конфе 92 очка в 50 матчах. Результативность против "более сильной" Восточной конференции даже чуть выше. Придумайте другую мантру, эта прям совсем не годится никуда.
Это как раз нормально, в регулярке внутри конференции больше принципиальных матчей и выше мотивация соперников. В то же время у восточных 2 матча, ну приехал макдевид и уехал, чего напрягаться то.
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