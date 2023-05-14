Пьетранжело об «Эдмонтоне»: «Против меня предпринимаются умышленные действия, но НХЛ, похоже, это не заботит»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Алекс Пьетранжело Вегас Хоккей

Алекс Пьетранжело указал на провокации со стороны игроков «Эдмонтона».

Хоккеист «Вегаса» не сыграл в пятом матче серии с «Ойлерс» после того, как был дисквалифицирован на одну игру за удар Леону Драйзайтлю клюшкой по рукам

«Совершенно очевидно, что происходит. Против меня предпринимаются умышленные действия, но НХЛ (департамент безопасности игроков), похоже, это не заботит.

Я принимаю это и не собираюсь валяться на льду. Я буду играть так, как нужно. У нас есть работа, и мы должны закрыть серию в следующем матче.

Мы сплоченная команда, прикрываем друг друга.

Я вспотел, наблюдая за пятым матчем. Это эмоциональные американские горки. Мне нравятся эмоции, и тяжело наблюдать со стороны, понимая, что ничего не сможешь сделать», – сказал защитник «Вегаса» Алекс Пьетранжело.

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10 комментариев

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NACfoRekcuF
Ответ Антон
О чём он вообще? Рубанул Драза от души, насколько я помню.
Он о том, что было до того. Тычки изподтишка, тому же Драйзайтлю прощаются, как будто их и не было.
+8
-3
+5
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Антон
О чём он вообще? Рубанул Драза от души, насколько я помню.
+4
-1
+3
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fantazer812
Ответ Демид Котов
Нужно помнить, что вся зарплатная ведомость Эдмонтона на МакДевиде и Драйзайтеле заполнена, а остальных сэкономили, а команды получают по шее из-за того что Эдмонтону легче научить их играть грубо, а не в технику уходить.
На Нерсе то еще как сэкономили))
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nifniff
Ответ отличный. Мне нравится. Я в этой паре за красивый хоккей, но хочется, чтобы Вегас прошёл дальше.
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jonnysilverhand01
Нытьё от него ? Вот жэто да
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Shurickello
Пьетранжело прав, ведь до этого момента, например, Кейн сыграл очень грубо и очень опасно против него, но судьи промолчали. Да, он поступил некрасиво и нехорошо, это его не оправдывает, не надо было бить наотмаш Драйза, но по сути он прав.
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Cube Litening C:68X
Ответ Михаил Майоров
Пьетранжело красавчик. Капризову также надо было когото из Звёзд рубануть
А шо так?
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Cube Litening C:68X
Ответ Михаил Майоров
Пьетранжело красавчик. Капризову также надо было когото из Звёзд рубануть
Вроде взрослый мужик,а хейт с тебя так и лезет..Ещё себя истинным фанатом хоккея и борцом со всеми хейтерами ставишь..Или со всеми кто против русских!
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