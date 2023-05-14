Пьетранжело об «Эдмонтоне»: «Против меня предпринимаются умышленные действия, но НХЛ, похоже, это не заботит»

Алекс Пьетранжело указал на провокации со стороны игроков «Эдмонтона».

Хоккеист «Вегаса» не сыграл в пятом матче серии с «Ойлерс» после того, как был дисквалифицирован на одну игру за удар Леону Драйзайтлю клюшкой по рукам

«Совершенно очевидно, что происходит. Против меня предпринимаются умышленные действия, но (департамент безопасности игроков), похоже, это не заботит.

Я принимаю это и не собираюсь валяться на льду. Я буду играть так, как нужно. У нас есть работа, и мы должны закрыть серию в следующем матче.

Мы сплоченная команда, прикрываем друг друга.

Я вспотел, наблюдая за пятым матчем. Это эмоциональные американские горки. Мне нравятся эмоции, и тяжело наблюдать со стороны, понимая, что ничего не сможешь сделать», – сказал защитник « » .