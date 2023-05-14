18-летний Лео Карлссон забил первый гол на ЧМ-2023. Форварда сборной Швеции могут выбрать в топ-10 драфта НХЛ

Лео Карлссон отметился первым голом на ЧМ по хоккею.

18-летний нападающий забросил шайбу в игре группового этапа ЧМ-2023 против команды (5:0).

Также в этом матче нанес три броска по воротам при показателе полезности «плюс 1» и провел на льду 18 минут и 23 секунды.

Форвард дебютировал на ЧМ-2023 в прошлой встрече с командой Германии (1:0), но результативными действиями не отметился.

По ожиданиям аналитиков, Карлссон может быть выбран в первой десятке драфта НХЛ-2023.