18-летний Лео Карлссон забил первый гол на ЧМ-2023. Форварда сборной Швеции могут выбрать в топ-10 драфта НХЛ

Теги Сборная Швеции по хоккею НХЛ драфт НХЛ Сборная Австрии по хоккею ЧМ по хоккею Лео Карлссон Хоккей

Лео Карлссон отметился первым голом на ЧМ по хоккею.

18-летний нападающий сборной Швеции забросил шайбу в игре группового этапа ЧМ-2023 против команды Австрии (5:0).

Также в этом матче Лео Карлссон нанес три броска по воротам при показателе полезности «плюс 1» и провел на льду 18 минут и 23 секунды.

Форвард дебютировал на ЧМ-2023 в прошлой встрече с командой Германии (1:0), но результативными действиями не отметился.

По ожиданиям аналитиков, Карлссон может быть выбран в первой десятке драфта НХЛ-2023.

8 комментариев

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Квебек
не в десятке а в топ 5.
+7
0
+7
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vendigo
Ответ Иван_Флягин
Чё, реально хороший игрок?
последний, кого из центров так подводили играть в 18 лет к взрослым, был Бэкстрем
+5
0
+5
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Сергей Орлов
Ответ Иван_Флягин
Чё, реально хороший игрок?
Реально хороший.
+3
0
+3
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eld_14
Как будто могут не выбрать
+1
0
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Hola Hola
Раньше Мичкова уйдет.
+1
0
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Nissan 0123
не могут выбрать, а выберут, не в десятке, а в пятерке
0
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Иван_Флягин
Ответ vendigo
последний, кого из центров так подводили играть в 18 лет к взрослым, был Бэкстрем
Ну тогда надо будет последить за ним.
0
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