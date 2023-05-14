18-летний Лео Карлссон забил первый гол на ЧМ-2023. Форварда сборной Швеции могут выбрать в топ-10 драфта НХЛ
Лео Карлссон отметился первым голом на ЧМ по хоккею.
18-летний нападающий сборной Швеции забросил шайбу в игре группового этапа ЧМ-2023 против команды Австрии (5:0).
Также в этом матче Лео Карлссон нанес три броска по воротам при показателе полезности «плюс 1» и провел на льду 18 минут и 23 секунды.
Форвард дебютировал на ЧМ-2023 в прошлой встрече с командой Германии (1:0), но результативными действиями не отметился.
По ожиданиям аналитиков, Карлссон может быть выбран в первой десятке драфта НХЛ-2023.
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