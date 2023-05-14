Федоров о футбольном ЦСКА и Федотове: «В глубоком формате надо найти время и пообщаться – мы сделали совместное фото. Буду смотреть футбол чаще»

Теги ЦСКА ЦСКА премьер-лига Россия Сергей Федоров КХЛ Владимир Федотов Хоккей

Сергей Федоров высказался о возможности пообщаться с тренером ЦСКА Владимиром Федотовым.

– Вы недавно вместе с командой были на матче футбольного ЦСКА. Чемпионские советы футбольному коллеге Федотову давали? Им же тоже скоро играть в финале Кубка.

– Мы больше через прессу пообщались. У футбольного ЦСКА сложилась ситуация, что они провели несколько матчей подряд с «Уралом».

Журналисты задавали вопросы, на что обратить внимание, когда в футболе, как в сериях плей-офф КХЛ, надо играть подряд с одним и тем же соперником. Ну, я ответил на пару вопросов.

Но с Владимиром Федотовым мы ни о чем подробно не общались – сделали совместное фото, а дальше я посчитал некорректно о чем-то говорить.

У тренера впереди еще был в раздевалке внутренний определенный разговор с командой, ведь его работа на матче не заканчивается с финальным свистком. Ну а в таком глубоком формате надо найти время и пообщаться.

– Помню, что футболисты приходили к вам на матчи.

– Да. И главный тренер был. Тоже у нас была «жара», как и у них.

– И теперь вы смотрите футбол?

– Я смотрю его иногда. Но сейчас буду смотреть чаще, потому что удалось побывать на матче нашей футбольной команды ЦСКА.

2 комментария

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Александр Серов
молодец !!
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Честный контроль
Великий ЦСКА, хоккейный и футбольный, спасибо что ты есть и радуешь своих поклонников во всем мире своей блестящей игрой!
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