«Коламбус» может назначить нового тренера в течение недели. Паскаль – один из претендентов, с Галланом переговоров не было

«Коламбус» планирует определиться с новым главным тренером в ближайшее время.

Генеральный менеджер команды Ярмо Кекяляйнен хотел бы назначить нового главного тренера до 21 мая, когда он отправится на ЧМ-2023, который проходит в Латвии и Финляндии.

Тем не менее, отмечается, что функционер собирается «принять правильное решение, нежели быстрое».

Напомним, что «Блю Джекетс» занимаются назначением нового главного тренера после того, как Брэд Ларсен был уволен со своего поста.

Одним из кандидатов на эту должность считается Винсент Паскаль – он входил в тренерский штаб Ларсена.

Журналист Аарон Портцлайн считает, что возможное назначение Паскаля «вызовет раздражение у многих болельщиков», которые рассчитывают на приход более именитого тренера.

Также отмечается, что « » не запрашивал у «Рейнджерс» разрешение на переговоры с , которого нью-йоркцы отправили в отставку.