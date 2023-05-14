«Коламбус» может назначить нового тренера в течение недели. Паскаль – один из претендентов, с Галланом переговоров не было

Теги Коламбус Жерар Галлан НХЛ Ярмо Кекяляйнен Хоккей

«Коламбус» планирует определиться с новым главным тренером в ближайшее время.

Генеральный менеджер команды Ярмо Кекяляйнен хотел бы назначить нового главного тренера до 21 мая, когда он отправится на ЧМ-2023, который проходит в Латвии и Финляндии.

Тем не менее, отмечается, что функционер собирается «принять правильное решение, нежели быстрое».

Напомним, что «Блю Джекетс» занимаются назначением нового главного тренера после того, как Брэд Ларсен был уволен со своего поста.

Одним из кандидатов на эту должность считается Винсент Паскаль – он входил в тренерский штаб Ларсена.

Журналист Аарон Портцлайн считает, что возможное назначение Паскаля «вызовет раздражение у многих болельщиков», которые рассчитывают на приход более именитого тренера.

Также отмечается, что «Коламбус» не запрашивал у «Рейнджерс» разрешение на переговоры с Жераром Галланом, которого нью-йоркцы отправили в отставку.

10 комментариев

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Bartez1986
знаю одного кандидата...Казахов к ЧМ подготовил, Беларусь выносит в суперсерии. Заберите, а?
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Михаил Опякин
Почему бы не рассмотреть Сергея Фёдорова? Легенда Коламбуса👆
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Cube Litening C:68X
Что за Паскаль, хамелеон Рапунцель? 😁
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Cbj Fan
На мой взгляд Винсен был бы идеальный вариант. Во второй половине сезона, когда игроки были здоровы, большинство выглядело супер, причем обе бригады. Хороший тактик, способен принять предложения игроков, умеет с ними работать. Возможно стоило именно его а не Ларсена назначить. Посмотрим.
Кстати, он Паскаль Винсен, а не Винсен Паскаль.
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Serge Vendino
Там потрясающий тренер Йео подозрительно долго без работы сидит
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Vitalijs Ivanovs
Сколько слежу за НХЛ как то не помню удачных главных из помощников. На небольшом отрезке да. На длительный отрезок если только в другой команде.
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Cbj Fan
Ответ Юлия Закаблукова
Была бы рада видеть галана тренером кбж
Надеюсь, нет.
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