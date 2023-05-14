Быков о ЧМ-2023: «Чемпионат потерял в зрелищности без России, которая всегда приносит яркие эмоции. Ребятам нужны матчи с сильными соперниками»

Вячеслав Быков заявил о потери зрелищности ЧМ по хоккею без сборной России.

Турнир в этом году проходит в Латвии и Финляндии.

«Конечно, без участия команды России этот чемпионат потерял в зрелищности. России всегда приносит яркие эмоции для всех болельщиков хоккея.

Если получится посмотреть, то хотел бы только финальные матчи, чтобы быть в курсе событий и эволюции хоккея.

Ничего хорошего в отсутствии международных матчей нет. Для наших ребят нужны матчи с сильными соперниками, чтобы сопоставлять свой уровень.

Поэтому федерация должна искать возможность организовывать международные встречи – спарринги и поиска новых методик для прогресса российских игроков», – сказал бывший главный тренер сборной России.