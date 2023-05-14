Быков о ЧМ-2023: «Чемпионат потерял в зрелищности без России, которая всегда приносит яркие эмоции. Ребятам нужны матчи с сильными соперниками»

Теги Сборная России по хоккею Вячеслав Быков КХЛ ЧМ по хоккею Хоккей

Вячеслав Быков заявил о потери зрелищности ЧМ по хоккею без сборной России.

Турнир в этом году проходит в Латвии и Финляндии.

«Конечно, без участия команды России этот чемпионат потерял в зрелищности. России всегда приносит яркие эмоции для всех болельщиков хоккея.

Если получится посмотреть, то хотел бы только финальные матчи, чтобы быть в курсе событий и эволюции хоккея.

Ничего хорошего в отсутствии международных матчей нет. Для наших ребят нужны матчи с сильными соперниками, чтобы сопоставлять свой уровень.

Поэтому федерация должна искать возможность организовывать международные встречи – спарринги и поиска новых методик для прогресса российских игроков», – сказал бывший главный тренер сборной России.

15 комментариев

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GAME IRBIT
Ответ Александр Торгушин
А почему никто не говорит, что чемпионат КХЛ уже давно потерял в зрелищности за счет сплошного ежегодного доминирования СКА и ЦСКА? Чемпионат Мира пока ничего так, уровень игры несмотря на отсутствие звезд довольно таки неплохой, ярко выраженного фаворита турнира пока не видно...
Плей-офф в КХЛ ныне был огонь, что на западе, что на востоке, что финал, на ЧМ далеко не так ну может пока.
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Ыжык
А участникам ЧМ сказали что без России они что то потеряли?
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Melnikov1968
Россия потеряла больше, нежели Чемпионат Мира по хоккею.
+3
-2
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Melnikov1968
Ответ ДудьСдулся
Петербург лишился праздника хоккея. Вместо этого Ротенберг пытается убедить, что "суперсерия" с Беларусью это норм. Кстати, какая там посещаемость?
Посещаемость хорошая. На ЧМ тоже зрителей хватает.
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GAME IRBIT
Ответ Ыжык
А участникам ЧМ сказали что без России они что то потеряли?
Они сами понимают, чтобы расти нужно играть сильным соперником, а иначе будет деградация.
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GAME IRBIT
Ответ ДудьСдулся
Матч Венгрия -Дания посетили 7600 человек. На Францию с Австрией столько же. Очень хорошие показатели.
А почему сша венгрия мало было?
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artem klishin
какой же эгоцентризм, просто поразительно
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jonnysilverhand01
Яркие эмоции - эмоции что мы погружаемся на глубинное дно
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Алексей Тарлыков
Кто следующий?
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ДудьСдулся
Ответ Melnikov1968
Россия потеряла больше, нежели Чемпионат Мира по хоккею.
Петербург лишился праздника хоккея.
Вместо этого Ротенберг пытается убедить, что "суперсерия" с Беларусью это норм.
Кстати, какая там посещаемость?
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GAME IRBIT
Ответ jonnysilverhand01
Яркие эмоции - эмоции что мы погружаемся на глубинное дно
Да ЧМ именно туда.
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