Федоров о словах Ротенберга про чемпионское окно ЦСКА: «С Романом отношения нормальные, рабочие. Все сказано на эмоциях. Закроется – полезем в форточку»

Сергей Федоров ответил на слова Романа Ротенберга про закрытие чемпионского окна ЦСКА.

После поражения от московского клуба в финале Западной конференции главный тренер СКА сказал: «Чемпионское окно ЦСКА скоро закроется, а у СКА только открывается. Никто не ждал, что мы будем так ярко играть».

– Вы не стали отвечать на слова про закрывающееся «чемпионское окно» ЦСКА. Вы не хотите отвлекаться на ненужную дискуссию или не хотите осложнять отношения?

– Да нет, у нас нормальные отношения с Романом, рабочие, трудовые. Но я согласен с Игорем Вячеславовичем Есмантовичем – все сказано на эмоциях. Наши ребята ответили, и я с ними согласен: ну что ж, окно закроется – полезем в форточку.

– Но вам придали эти слова дополнительной мотивации?

– Хоккей такая штука, что всегда надо каждый матч, каждую тренировку доказывать, что ты достоин места в основном составе или достоин победы над любым соперником. Философия, она одна – в каждой игре и в каждой тренировке побеждать и себя, и учить партнера, как побеждать вместе. Также и в игре побеждать надо не только соперника, но и себя тоже.

Это принцип ЦСКА, который я чувствовал раньше игроком, а теперь тренером. Я его принимаю. Я готов работать на износ и в хорошем, и в плохом смысле этого слова, но и стараюсь облегчить нашей команде определенные действия, – сказал главный тренер ЦСКА.