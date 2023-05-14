Шестеркин о проблемах в сезоне: «Не уверен, что в «Везине» дело. Слишком много думал о том, что должен играть лучше. Сам себе устроил нервотрепку»

Теги Рейнджерс НХЛ Игорь Шестеркин Спорт-Экспресс Хоккей

Игорь Шестеркин рассказал о психологических проблемах по ходу сезона.

В прошлом году голкипер «Рейнджерс» стал обладателем приза лучшему вратарю по итогам сезона НХЛ.

– Цитата с вашей итоговой пресс-конференции: «В следующем сезоне вы увидите другого Игоря». А что не так было?

– Надо поменять свою психологическую подготовку. В этом чемпионате слишком много думал, особенно о том, как было все неплохо за сезон до этого. И выходило так, что не наслаждался игрой. Трудные периоды бывают в каждом чемпионате, тут ничего удивительного. Но в этот раз я очень сильно обращал внимание на сложности и никак не мог сфокусироваться на своих действиях.

– Все-таки тяжело, когда на плечах «Везина»?

– Не уверен, что в «Везине» дело. Тут другое. В какой-то момент стал слишком много думать о том, что должен играть гораздо лучше. И эта внутренняя накачка принесла проблемы. Например, залетали ненужные шайбы, но вместо того чтобы моментально забыть об этом, продолжал думать о том, как плохо сыграл, что сделал не так. Раньше бы просто отпустил этот эпизод, а сейчас не получалось.

– Завышенные ожидания от себя.

– Видимо, так и было. Но ведь на меня никто не давил, я сам себе устроил нервотрепку. Из кризиса получилось выйти только к концу сезона, – сказал Шестеркин. 

Шестеркин о сезоне: «Было много давления, но я многому научился. В следующем сезоне будет другой Игорь»

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