Вячеслав Быков: «Федоров – заслуженная личность во всем мире! Не удивлюсь если какой-то клуб НХЛ уже проявил интерес к Сергею»

Теги ЦСКА Коламбус Вячеслав Быков Сергей Федоров НХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Вячеслав Быков поделился мнением о главном тренере ЦСКА Сергее Федорове.

Ранее Федоров был включен в список кандидатов на пост главного тренера «Коламбуса» по версии автора The Athletic Аарона Портцлайна.

«Сергей Федоров – известная, популярная, яркая и заслуженная личность во всем мире! Его успехи в бытность игрока, а сейчас как наставника, менеджера и тренера дают нам право надеяться, что его карьера тренера будет такой же успешной, как и карьера игрока!

В связи с этим можно предполагать, что североамериканские клубы, следя за успехами Сергея, будут искать возможность поработать с нашим специалистом в ближайшем будущем!

Поэтому я не удивлюсь если уже какой-то из клубов НХЛ проявил интерес к Сергею Федорову на роль главного тренера команды», – заявил бывший главный тренер сборной России Быков.

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8 комментариев

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Mohnatiy
На роль ассистента с перспективой роста - возможно.
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KSA1985
Ну если возьмёт два из двух КГ, в дебютных сезонах подряд. То почему бы и не присмотреть его как тренера, но не главного. В НХЛ ,по карьерной лестнице так не скачут , как Ротенберг. А дальше, как себя зарекомендует. ЦСКА показывает не самый интересный хоккей, но показывает высокую результативность, если учитывать процент бросков и заброшенных шайб. А может и приглянется с такой игрой, а бросать там умеют
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Алар
Это у нас армян назначают по всюду за взятки! А в США, только местных... Нет, не быть Федорову тренером в НХЛ! Тем более, что сам он туда не рвется...
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Deathspell Omega
Да вообше-то в "Детройт" его уже обсуждали вполне серьезно, а не только в "Коламбус"....
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Олег Василевский
Ответ посмотрел 801 игру нхл
Лучший тренер в России, разок бы еще показать газовым свое место и в НХЛ рвануть
Так показал уже, вроде, не? Щас уже нефтяное дерби идëт
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Misson
Ответ Deathspell Omega
Да вообше-то в "Детройт" его уже обсуждали вполне серьезно, а не только в "Коламбус"....
Скорее его сватали туда. Но надо понимать, что шансы у Федорова попасть в Детройт в качестве ГТ наверное самые минимальные. В Детройте у него не самая хорошая репутация из-за его манеры выбивать себе жирные контракты и из-за того, как он уходил оттуда.
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