Вячеслав Быков поделился мнением о главном тренере ЦСКА Сергее Федорове.

Ранее Федоров был включен в список кандидатов на пост главного тренера « » по версии автора The Athletic Аарона Портцлайна.

« – известная, популярная, яркая и заслуженная личность во всем мире! Его успехи в бытность игрока, а сейчас как наставника, менеджера и тренера дают нам право надеяться, что его карьера тренера будет такой же успешной, как и карьера игрока!

В связи с этим можно предполагать, что североамериканские клубы, следя за успехами Сергея, будут искать возможность поработать с нашим специалистом в ближайшем будущем!

Поэтому я не удивлюсь если уже какой-то из клубов проявил интерес к Сергею Федорову на роль главного тренера команды», – заявил бывший главный тренер сборной России Быков.