Айкел во 2-й раз набрал 1+2 в серии с «Эдмонтоном». У него 13 очков в 10 играх в дебютном плей-офф

Джек Айкел набрал 1+2 в 5-м матче серии с «Эдмонтоном» и был признан 2-й звездой.

« » вышел вперед в серии второго раунда Кубка Стэнли с «Ойлерс» (3-2, 4:3 в пятой игре).

26-летний нападающий во 2-й раз в этой серии набрал 3 (1+2) очка.

В первом периоде он сравнял счет, а во время результативного рывка «Голден Найтс» во 2-м периоде дважды ассистировал партнерам.

В активе 8 (3+5) очков в 5 играх серии. Всего в текущем розыгрыше Кубка Стэнли – 13 (6+7) баллов в 10 играх. До этого сезона американцу не доводилось играть в плей-офф .