Айкел во 2-й раз набрал 1+2 в серии с «Эдмонтоном». У него 13 очков в 10 играх в дебютном плей-офф

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Вегас Джек Айкел Хоккей

Джек Айкел набрал 1+2 в 5-м матче серии с «Эдмонтоном» и был признан 2-й звездой.

«Вегас» вышел вперед в серии второго раунда Кубка Стэнли с «Ойлерс» (3-2, 4:3 в пятой игре). 

26-летний нападающий во 2-й раз в этой серии набрал 3 (1+2) очка.

В первом периоде он сравнял счет, а во время результативного рывка «Голден Найтс» во 2-м периоде дважды ассистировал партнерам. 

В активе Айкела 8 (3+5) очков в 5 играх серии. Всего в текущем розыгрыше Кубка Стэнли – 13 (6+7) баллов в 10 играх. До этого сезона американцу не доводилось играть в плей-офф НХЛ.

17 комментариев

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Максим Литвинов
Ответ TR31HK
Комментарий удален пользователем
Когда он играл за Филадельфию???
+9
0
+9
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e1ther - e1ther
Будет забавно если второй номер драфта, выкинет первого)
+11
-4
+7
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Viktoriya Vushnya
Ответ e1ther - e1ther
Будет забавно если второй номер драфта, выкинет первого)
Ничего что это команды играют? Индивидуально по статистике первый номер второго не то что выкинул, а надругался и высушил давно.
Айкел один из разачарований.
За 7-8 лет в Лиге так и не вышел на первый план
+8
-2
+6
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борецЗАнеСправедливость
💪
+2
0
+2
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Einfach Safari
Ответ ARAMIS777
Неплохо для дебюта. Даром,что Джеку 150 лет уже. :)
26 всего)
+2
0
+2
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Ivan Sergeev
Ответ e1ther - e1ther
Будет забавно если второй номер драфта, выкинет первого)
Да там он выкинет целый выводок номеров из первой десятки. Нефтянка все плачется что игроки плохие.
+5
-3
+2
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e1ther - e1ther
Ответ Slava Slava
с какой попытки?
Это имеет значение?)тогда пора на ветку Торонты)есть факт,и есть ничего с 2006 года у нефти)а с учётом ,что вообще всего два финала за всю историю у Кэпс,это ,вообще, фурор)а потом Луис на след год подытожил)а вот ,Торонта ,уже больше не может ,чем существует Кэпс)а мне все говорят,Кэпс лохи)
+3
-1
+2
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Олег Усов
Ответ Максим Литвинов
Когда он играл за Филадельфию???
в его снах-)
+2
0
+2
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Олег Усов
Ответ e1ther - e1ther
Будет забавно если второй номер драфта, выкинет первого)
забавно, что дно из вашика долго в по даже попадать не будет с нариком и седым
+4
-3
+1
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TR31HK
Комментарий удален пользователем
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Михаил Майоров
А где-то грустят медики Баффало
+1
-1
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ARAMIS777
Ответ Einfach Safari
26 всего)
А Вы наблюдательны. Это плюс несомненно. :)
0
0
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e1ther - e1ther
Ответ Олег Усов
забавно, что дно из вашика долго в по даже попадать не будет с нариком и седым
Есть КС в 18,а что есть у нефтянки?)
+5
-5
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e1ther - e1ther
Ответ Максим Литвинов
Когда он играл за Филадельфию???
В перерывах ,когда Баффало не играл
+1
-1
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