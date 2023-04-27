Где смотреть Сборная Финляндии – Сборная Швеции, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат мира 15 мая
В понедельник, 15 мая, сыграют сборная Финляндии и сборная Швеции в группе А Чемпионата Мира по хоккею.
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- Игра пройдет на стадионе «Нокиа Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Страна.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Финляндии – сборная Швеции
- Начало матча запланировано на 20:20 по московскому времени.
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