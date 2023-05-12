Защитник «Нью-Джерси» Хэмилтон – худший игрок плей-офф НХЛ по показателю полезности («минус 11»). У него «минус 10» в 5 матчах серии с «Каролиной»

Теги Нью-Джерси Кубок Стэнли НХЛ Дуги Хэмилтон Хоккей

Защитник «Нью-Джерси» Дуги Хэмилтон – худший игрок плей-офф-2023 по показателю полезности.

В 12 играх Кубка Стэнли он набрал 4 (1+3) балла при полезности «минус 11». Он также допустил 12 потерь и совершил 4 перехвата.

Хэмилтону принадлежит худший показатель полезности в плей-офф НХЛ на данный момент.

«Нью-Джерси» вылетел из плей-офф, проиграв «Каролине» (1-4) во втором раунде Кубка Стэнли. 

В 5 играх серии с «Каролиной» на счету Хэмилтона 1 передача при полезности «минус 10».

Напомним, в регулярном чемпионате он набрал 74 (22+52) балла в 82 играх при полезности «плюс 23».

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2 комментария

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Ованес Оганян
Мда, Рейнджеры интереснее бы выглядели в серии с Кейнс
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curdboy
Парня подкосило отсутствие номинации на Норриса, похоже)
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