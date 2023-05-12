«Салават Юлаев» хочет приобрести вратаря «Северстали» Самонова («СЭ»)

«Салават Юлаев» хочет приобрести вратаря Александра Самонова.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», руководство уфимского клуба ведет активные переговоры с «Северсталью» по поводу приобретения голкипера.

Самонов перешел в «Северсталь» 14 ноября 2022 года в результате обмена из СКА. Всего он провел 33 матча в регулярном чемпионате и отразил 91,4% бросков при коэффициенте надежности 2,39.

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ Самонов сыграл 6 матчей, отражая в среднем 92% бросков при коэффициенте надежности 2,89. Срок контракта игрока рассчитан до конца сезона-2023/24.

«Северсталь» хочет получить 100 млн рублей за вратаря Самонова («СЭ»)