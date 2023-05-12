«Салават Юлаев» хочет приобрести вратаря «Северстали» Самонова («СЭ»)

Теги Салават Юлаев Северсталь возможные переходы КХЛ Александр Самонов Спорт-Экспресс деньги Хоккей

«Салават Юлаев» хочет приобрести вратаря Александра Самонова.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», руководство уфимского клуба ведет активные переговоры с «Северсталью» по поводу приобретения голкипера.

Самонов перешел в «Северсталь» 14 ноября 2022 года в результате обмена из СКА. Всего он провел 33 матча в регулярном чемпионате и отразил 91,4% бросков при коэффициенте надежности 2,39.

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ Самонов сыграл 6 матчей, отражая в среднем 92% бросков при коэффициенте надежности 2,89. Срок контракта игрока рассчитан до конца сезона-2023/24.

«Северсталь» хочет получить 100 млн рублей за вратаря Самонова («СЭ»)

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12 комментариев

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bars1998
Ответ Михаил Барвинский
Ежик на мороз!??? Или шведа мы не увидим, в зелёном свитере!???
Говорят что Швед в итоге мимо Уфы
+6
0
+6
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Писатель Григорий Ельцов
Северсталь вообще решили ограбить. А ведь в 00-ые клуб был максимально конкурентоспособным.
+5
0
+5
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Ильмир Зайнапов
Молодцы хороший вариант
+3
0
+3
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Михаил Барвинский
Ежик на мороз!??? Или шведа мы не увидим, в зелёном свитере!???
+2
0
+2
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Radik_2.0
Ответ Михаил Барвинский
Ежик на мороз!??? Или шведа мы не увидим, в зелёном свитере!???
Ежова же только продлили на год. Значит Рейдеборн мимо
+2
0
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Раян Ханмурзин
Была новость ,что и Рейдеборна подписали
+1
0
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Enich
Ответ Mesut Ozil
Вводим потолки зарплат, выоавниваем лигу. А все как было много лет назад так и сейчас. Выстрелил игрок в команде с небольшим бюджетом и сразу ска, салават, ЦСКА, ак барс, локомотив. Забрали его.
Да что вы. Напомнить, где до Роснефти был ЦСКА, а до Газпрома СКА?
Кому государство выделяет деньги, тот и заказывает музыку.
Сейчас жаловаться глупо. Плюс-минус топы все с одинаковыми возможностями. Дальше - профессионализм менеджмента. Понятно, что в ЦСКА играть выгоднее со всех сторон: Москва, Борьба за кубок, нормальная ЗП(но в регионах насыпать могут и больше).
+1
0
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Mesut Ozil
Вводим потолки зарплат, выоавниваем лигу. А все как было много лет назад так и сейчас. Выстрелил игрок в команде с небольшим бюджетом и сразу ска, салават, ЦСКА, ак барс, локомотив. Забрали его.
+1
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Ачиваков Марат
Кручу верчу ....... ....!
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Enich
Значит отказались от Рейдеборна. Вариант с ладой все ближе:)
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Олег
А в итоге будет в Магнитки...
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