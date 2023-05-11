Экс-форвард «Салавата» Умарк перешел в шведский «Лулео». Линус выиграл швейцарский чемпионат с «Серветтом» в прошлом сезоне
Линус Умарк вернулся в «Лулео».
36-летний нападающий подписал контракт с шведским клубом, в котором начинал свою хоккейную карьеру.
Линус Умарк провел прошедший чемпионат в Швейцарии и стал чемпионом в составе «Серветта».
Форвард набрал 56 (16+40) очков в 52 матчах регулярного чемпионата.
В плей-офф бывший хоккеист «Салавата Юлаева» записал на свой счет 12 (6+6) баллов в 18 играх.
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