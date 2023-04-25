«Северсталь» хочет получить 100 млн рублей за вратаря Самонова («СЭ»)

«Северсталь» хочет получить 100 миллионов рублей за вратаря Александра Самонова.

Срок действия контракта 27-летнего голкипера истекает после завершения сезона-2023/24.

1 мая 2024 года может стать неограниченно свободным агентом.

Вратарь перешел в « » в результате обмена из СКА в ноябре 2022 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Ранее сообщалось, что Самонов интересен «Металлургу», который возглавил экс-тренер «Северстали» Андрей Разин.