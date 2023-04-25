«Северсталь» хочет получить 100 млн рублей за вратаря Самонова («СЭ»)

Теги Северсталь возможные переходы КХЛ Александр Самонов деньги Хоккей

«Северсталь» хочет получить 100 миллионов рублей за вратаря Александра Самонова.

Срок действия контракта 27-летнего голкипера истекает после завершения сезона-2023/24.

1 мая 2024 года Самонов может стать неограниченно свободным агентом.

Вратарь перешел в «Северсталь» в результате обмена из СКА в ноябре 2022 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь

Ранее сообщалось, что Самонов интересен «Металлургу», который возглавил экс-тренер «Северстали» Андрей Разин. 

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9 комментариев

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Олег
Это перебор ребята...🙄
+3
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+3
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крок 58
Ответ Олег
Это перебор ребята...🙄
Это лишку, согласен… парень четкий, но откуда запросы такие?!
+3
0
+3
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Олег
Ответ крок 58
Это лишку, согласен… парень четкий, но откуда запросы такие?!
Это утка, просто цену набивают.
Некто не даст даже 50. за Самонова.
Был бы Самсонов, другой базар....
+3
0
+3
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fomin
По фейсу, с таким менеджментом они только получить могут. Не рынок свободных агентов , а клоунада менеджеров и агентов игроков. Кто во что горазд , хоть бы каплю совести имели и уважения.
+3
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*BG*
Магниткв уже денюжку в чемодан утрамбовывает?
+1
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oldgordon
Хотеть не вредно... Очередная игра агента.
0
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