«Северсталь» хочет получить 100 млн рублей за вратаря Самонова («СЭ»)
«Северсталь» хочет получить 100 миллионов рублей за вратаря Александра Самонова.
Срок действия контракта 27-летнего голкипера истекает после завершения сезона-2023/24.
1 мая 2024 года Самонов может стать неограниченно свободным агентом.
Вратарь перешел в «Северсталь» в результате обмена из СКА в ноябре 2022 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Ранее сообщалось, что Самонов интересен «Металлургу», который возглавил экс-тренер «Северстали» Андрей Разин.
Некто не даст даже 50. за Самонова.
Был бы Самсонов, другой базар....