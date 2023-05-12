Бринд’Амор станет участником всех 5 финалов Востока в истории «Каролины». В первых 3 он выступал как игрок

Род Бринд’Амор примет участие во всех 5 финалах Востока в истории «Каролины».

«Харрикейнс» выбили «Нью-Джерси» (4-1) во втором раунде Кубка Стэнли и вышли в финал конференции в 5-й раз в своей истории.

Главным тренером команды с 2018 года является 52-летний . Это 2-й финал Востока для «Каролины» под его руководством. В 2019 году клуб из Роли проиграл на этой стадии «Бостону» (0-4).

В качестве игрока Бринд’Амор выступал за команду с 2000 по 2010 годы и трижды доходил с ней до финала Востока.

Команда играла там в 2002 (вышла в главный финал, где уступила «Детройту»), 2006 (выиграла , победив «Эдмонтон») и 2009 годах.