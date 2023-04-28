Райан Рейнольдс и его партнеры готовы предложить более миллиарда долларов за «Оттаву»

Райан Рейнольдс и его партнеры намерены предложить более миллиарда долларов за «Оттаву».

Актер и строительная компания Remington Group во главе Кристофером Брэтти готовятся к предложению о покупке канадского клуба.

В марте сообщалось, что НХЛ завершила первый раунд заявочной кампании на покупку «Сенаторс». Крайний срок для второго раунда заявок – 15 мая.

Рейнольдс несколько раз появлялся на матчах «Оттавы» по ходу прошедшего регулярного чемпионата.

Также актер встречался с мэром Оттавы Марком Сатклиффом и с представителями Национальной комиссии по капиталу, которой принадлежит земля в Лебретон Флэтс, предназначенная для строительства новой арены в центре города.