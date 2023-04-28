Райан Рейнольдс и его партнеры готовы предложить более миллиарда долларов за «Оттаву»

Теги Оттава бизнес НХЛ деньги Хоккей

Райан Рейнольдс и его партнеры намерены предложить более миллиарда долларов за «Оттаву».

Актер и строительная компания Remington Group во главе Кристофером Брэтти готовятся к предложению о покупке канадского клуба.

В марте сообщалось, что НХЛ завершила первый раунд заявочной кампании на покупку «Сенаторс». Крайний срок для второго раунда заявок – 15 мая.

Рейнольдс несколько раз появлялся на матчах «Оттавы» по ходу прошедшего регулярного чемпионата.

Также актер встречался с мэром Оттавы Марком Сатклиффом и с представителями Национальной комиссии по капиталу, которой принадлежит земля в Лебретон Флэтс, предназначенная для строительства новой арены в центре города.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Король вечеринок!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аморалинни
Про Врексем сериальчик сняли, теперь можно и про Оттаву
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий