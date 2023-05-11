НХЛ рассмотрит удар Пьетранжело клюшкой по рукам Драйзайтля. Назначено слушание

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Алекс Пьетранжело Вегас Леон Драйзайтль Хоккей

Алекс Пьетранжело может быть дисквалифицирован за атаку Леона Драйзатля.

Инцидент произошел в конце третьего периода четвертого матча серии между «Эдмонтоном» и «Вегасом» (4:1, 2-2 в серии).

Защитник «Голден Найтс» Алекс Пьетранжело ударил клюшкой по рукам форварда «Ойлерс» Леона Драйзайтля.

После этого у него произошла стычка с Коннором Макдэвидом, который вступился за партнера по команде.

По итогам инцидента Пьетранжело получил 5-минутный штраф и был удален до конца матча.

НХЛ назначила слушание относительного этого эпизода.

Макдэвид полез в драку за Драйзайтля, «Торонто» впервые обыграл Бобровского

Материалы по теме

33 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARoman91
Всё по делу
Нечего клюшкой как мачете махать
+23
-1
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Elessar08
Ответ TR31HK
Алекса постоянно били украдкой, провоцировали, он конечно виноват что сорвался, ответил, и наказан, но не настолько чтобы регламентом вмешиваться в такую реально красивую зарубу. За красивый хоккей, без провокаций на грубость и пережатия потом за эмоциональный ответ
вопросов бы не было, если б счет был близкий, интрига и тд
а он сделал это на последних секундах при разнице в счете -3
человек намеренно хотел сломать игрока, который решает исходы матчей.
+19
-4
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Якимцев
Ответ doktor
Что там слушать? Пьеранджела даже клюшку об него не сломал
Чувствуется, что Вы травматолог)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анатолий Волков
За это до конца плова. Чтобы дальше неповадно было так рубить.
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Полесов
Ответ TR31HK
Алекса постоянно били украдкой, провоцировали, он конечно виноват что сорвался, ответил, и наказан, но не настолько чтобы регламентом вмешиваться в такую реально красивую зарубу. За красивый хоккей, без провокаций на грубость и пережатия потом за эмоциональный ответ
"Свободу Юрию Деточкину!"
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PRICE
1 матч дисквы самое то
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sashkaaa
Есть что рассмотреть
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джон Мщузавсех
Ответ Bardownski
В ПО всегда лупят друг друга. Но тут была очевидная попытка сломать руку игроку соперника, тем более после завершения игрового эпизода. Но почему то веры в DoPS нет, скорее всего максимальный штраф выпишут и дело с концом.
Слишком дико выглядело,все это увидели.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
doktor
Что там слушать? Пьеранджела даже клюшку об него не сломал
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kuznechkin
Ответ doktor
Что там слушать? Пьеранджела даже клюшку об него не сломал
Согласен.
Береги руку Сеня (с)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dzenga 1
1 матч минимум дисквы
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maxim Shumov
Данный поступок - просто позорище. Потерял всякое уважение к этому хоккеисту.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Number79
Ответ The world champion 1998
А не фиг с пустыми играть. Это плей-офф, скромнее надо быть
У каждого свое мнение. У вас, у нового поколения, такое. Я вот считаю, что в плей офф головы сносить надо, а вы за чистую игру. Ну ок. Но на мой взгляд это уже не хоккей, а футбол какой то.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
The world champion 1998
Ответ Number79
Ну сейчас минусов нахватаю. Счёт 1-4. Немец пытается по пустым воротам пятый забить. За это и получил. Это плей офф, скромнее надо быть.
А не фиг с пустыми играть. Это плей-офф, скромнее надо быть
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bullrun
Ответ Bardownski
В ПО всегда лупят друг друга. Но тут была очевидная попытка сломать руку игроку соперника, тем более после завершения игрового эпизода. Но почему то веры в DoPS нет, скорее всего максимальный штраф выпишут и дело с концом.
Да не, если собираются, то одна игра у него уже в кармане
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bardownski
Ответ TR31HK
Алекса постоянно били украдкой, провоцировали, он конечно виноват что сорвался, ответил, и наказан, но не настолько чтобы регламентом вмешиваться в такую реально красивую зарубу. За красивый хоккей, без провокаций на грубость и пережатия потом за эмоциональный ответ
В ПО всегда лупят друг друга. Но тут была очевидная попытка сломать руку игроку соперника, тем более после завершения игрового эпизода. Но почему то веры в DoPS нет, скорее всего максимальный штраф выпишут и дело с концом.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DenisBu
Ответ Number79
Ну сейчас минусов нахватаю. Счёт 1-4. Немец пытается по пустым воротам пятый забить. За это и получил. Это плей офф, скромнее надо быть.
Так себе оправдание.
Всего-то пару месяцев назад Петранжело закинул гол в пустые ворота Блюзов за 7 секунд до конца третьего. Команде, в которой он был 12 сезонов, капитанил и где выиграл Кубок.
И ничего у него не почесалось. Это бизнес.
А рубить так клюшкой уже не бизнес.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
djamel
Ответ Number79
Ну сейчас минусов нахватаю. Счёт 1-4. Немец пытается по пустым воротам пятый забить. За это и получил. Это плей офф, скромнее надо быть.
Драйзайтль на рекорд всей своей жизни идет в ПО. Скромности тут не место
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kuznechkin
Ответ doktor
Его ж уже наказали удалением!!!(
ну с комиссии просто не выйдешь, дадут по минималке
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
doktor
Ответ Анатолий Волков
За это до конца плова. Чтобы дальше неповадно было так рубить.
Клюшка не сломалась !!рубить учись))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sonny Milano
Ответ TR31HK
Алекса постоянно били украдкой, провоцировали, он конечно виноват что сорвался, ответил, и наказан, но не настолько чтобы регламентом вмешиваться в такую реально красивую зарубу. За красивый хоккей, без провокаций на грубость и пережатия потом за эмоциональный ответ
А теперь надо его насадить на кукан.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
antineutrino
Ответ Elessar08
вопросов бы не было, если б счет был близкий, интрига и тд а он сделал это на последних секундах при разнице в счете -3 человек намеренно хотел сломать игрока, который решает исходы матчей.
в смысле "не было бы вопросов"? таким ударом легко сломать кисть или лучевую кость, и счёт на табло на эту возможность никак не влияет
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jindos
Это дисква - к гадалке не ходи...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
El_loco_97
Раз слушание, значит, скорее всего дисквалификация.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
The world champion 1998
Да, неплохо было бы Пьетро, на игру-другую, отстранить.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий