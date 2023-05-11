НХЛ рассмотрит удар Пьетранжело клюшкой по рукам Драйзайтля. Назначено слушание
Алекс Пьетранжело может быть дисквалифицирован за атаку Леона Драйзатля.
Инцидент произошел в конце третьего периода четвертого матча серии между «Эдмонтоном» и «Вегасом» (4:1, 2-2 в серии).
Защитник «Голден Найтс» Алекс Пьетранжело ударил клюшкой по рукам форварда «Ойлерс» Леона Драйзайтля.
После этого у него произошла стычка с Коннором Макдэвидом, который вступился за партнера по команде.
По итогам инцидента Пьетранжело получил 5-минутный штраф и был удален до конца матча.
НХЛ назначила слушание относительного этого эпизода.
Макдэвид полез в драку за Драйзайтля, «Торонто» впервые обыграл Бобровского
Нечего клюшкой как мачете махать
а он сделал это на последних секундах при разнице в счете -3
человек намеренно хотел сломать игрока, который решает исходы матчей.
Береги руку Сеня (с)
Всего-то пару месяцев назад Петранжело закинул гол в пустые ворота Блюзов за 7 секунд до конца третьего. Команде, в которой он был 12 сезонов, капитанил и где выиграл Кубок.
И ничего у него не почесалось. Это бизнес.
А рубить так клюшкой уже не бизнес.