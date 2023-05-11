НХЛ рассмотрит удар Пьетранжело клюшкой по рукам Драйзайтля. Назначено слушание

Алекс Пьетранжело может быть дисквалифицирован за атаку Леона Драйзатля.

Инцидент произошел в конце третьего периода четвертого матча серии между « » и « » (4:1, 2-2 в серии).

Защитник «Голден Найтс» ударил клюшкой по рукам форварда «Ойлерс» .

После этого у него произошла стычка с Коннором Макдэвидом, который вступился за партнера по команде.

По итогам инцидента Пьетранжело получил 5-минутный штраф и был удален до конца матча.

назначила слушание относительного этого эпизода.

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