Макдэвид хочет, чтобы Пьетранжело дисквалифицировали за удар Драйзайтля клюшкой: «Это было намерение нанести травму»

Коннор Макдэвид считает, что Алекса Пьетранжело нужно дисквалифицировать.

«Эдмонтон» обыграл « » (4:1, 2-2) в четвертом матче серии Кубка Стэнли.

В конце третьего периода защитник «Голден Найтс» Пьетранжело ударил клюшкой форварда «Ойлерс» . После этого у него произошла стычка с Макдэвидом, который вступился за партнера по команде.

По итогам инцидента получил 5-минутный штраф и был удален до конца матча за удар Драйзайтля клюшкой.

«Конечно, хочется, чтобы это было рассмотрено. Я бы хотел, чтобы за это была дисквалификация.

Это было намерение нанести травму. Это был не хоккей», – сказал капитан « » Макдэвид.

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