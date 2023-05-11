Макдэвид хочет, чтобы Пьетранжело дисквалифицировали за удар Драйзайтля клюшкой: «Это было намерение нанести травму»

Теги дисквалификации Кубок Стэнли Эдмонтон видео НХЛ Алекс Пьетранжело Вегас Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

Коннор Макдэвид считает, что Алекса Пьетранжело нужно дисквалифицировать.

«Эдмонтон» обыграл «Вегас» (4:1, 2-2) в четвертом матче серии Кубка Стэнли.

В конце третьего периода защитник «Голден Найтс» Пьетранжело ударил клюшкой форварда «Ойлерс» Леона Драйзайтля. После этого у него произошла стычка с Макдэвидом, который вступился за партнера по команде. 

По итогам инцидента Пьетранжело получил 5-минутный штраф и был удален до конца матча за удар Драйзайтля клюшкой.

«Конечно, хочется, чтобы это было рассмотрено. Я бы хотел, чтобы за это была дисквалификация.

Это было намерение нанести травму. Это был не хоккей», – сказал капитан «Эдмонтон» Макдэвид.

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28 комментариев

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Stewee
Пьетранджело явно ехал ломать Драйза. Если не дисквалифицировать за такое, будет откровенный позор лиге.
+26
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+17
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Амфитрион
Справедливо хочет, за такое надо наказывать.
+17
-4
+13
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Kanan Jarrus
Ответ Александр Максаков
Эх, не дали даже помахаться нормально)
чтобы мак досматривал кубок стэнли в палате реанимации?
+17
-5
+12
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Garikus89
Кейн за прошлую поездку с ударом клюшкой две минуты получил, так что квиты)
+8
-2
+6
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сергей егоров
Пьетро как адский дровосек. Такое да, надо пресекать жёстко. Откровенно ломал большую звезду
+9
-4
+5
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Александр Максаков
Эх, не дали даже помахаться нормально)
+5
-1
+4
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Elementary
Макдэвид , Драйз , Кейн всю серию акцентировано бьют Пьетранжело. Вот он и психанул и пошел рубить немца по рукам
+3
0
+3
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Александр Максаков
Ответ Kanan Jarrus
чтобы мак досматривал кубок стэнли в палате реанимации?
Как вариант😂
А если серьёзно, то поэтому и не дали
+2
0
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Al561
Надо штрафовать за удары клюшкой по всем частям тела, рубящие и толкающие.
К хоккею это имеет мало отношения, хоккеисты получают травмы и повреждения, ожесточаются и бьют сильнее.
За такой удар дисква точно не помещает, а при нанесении травмы она должна быть длительной.
+1
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Алексей Синяков
Ответ АРХАТ
Ну это свинство, у тебя есть КС - чего вести себя как истеричка-то
У Вегаса то нет, он командную задачу ведь решает, а не личную. Но я ни в коем случае не оправдываю его
+1
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Real_v_dushe
Это должна быть дисква, ну это просто открытое свинство. А Мак кстати ещё и мужик.
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Виктор Полесов
Коннор Макдэвид считает, что Алекса Пьетранжело нужно дисквалифицировать
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"Я решил его побить за дело, а он начал бить меня совершенно непонятно за что, поэтому его надо отстранить от хоккея навсегда"
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patashnik
Ответ Kanan Jarrus
чтобы мак досматривал кубок стэнли в палате реанимации?
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patashnik
Ответ Kanan Jarrus
окей. но это не изменит факта, что путинтимовец - ограниченный середняк. живи с этим)
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patashnik
Ответ Kanan Jarrus
великий середняк, на которым лишь поржать можно 😭 просыпаюсь же я ради игры настоящих хоккеистов. например, мак и драйз
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j_jms
Ответ АРХАТ
Ну это свинство, у тебя есть КС - чего вести себя как истеричка-то
Эдмонтон грязная команда, и отвечать надо, не Кейну же или Костину, может эти двое и Макди будут дальше не так грязно играть, может их тренер поймет перспективы, и их немного утихомирит. Очень спокойный и разумный сигнал.
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Виктор Полесов
Ответ j_jms
Эдмонтон грязная команда, и отвечать надо, не Кейну же или Костину, может эти двое и Макди будут дальше не так грязно играть, может их тренер поймет перспективы, и их немного утихомирит. Очень спокойный и разумный сигнал.
как это Эдмонтон грязная команда? Вегас сам в третьей игре начал провокации. Это симметричный ответ.
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Canadiens
Ответ Elementary
Макдэвид , Драйз , Кейн всю серию акцентировано бьют Пьетранжело. Вот он и психанул и пошел рубить немца по рукам
Интересно с чего все началось? Не просто так начали бить пьетранжело
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