Макдэвид хочет, чтобы Пьетранжело дисквалифицировали за удар Драйзайтля клюшкой: «Это было намерение нанести травму»
Коннор Макдэвид считает, что Алекса Пьетранжело нужно дисквалифицировать.
«Эдмонтон» обыграл «Вегас» (4:1, 2-2) в четвертом матче серии Кубка Стэнли.
В конце третьего периода защитник «Голден Найтс» Пьетранжело ударил клюшкой форварда «Ойлерс» Леона Драйзайтля. После этого у него произошла стычка с Макдэвидом, который вступился за партнера по команде.
По итогам инцидента Пьетранжело получил 5-минутный штраф и был удален до конца матча за удар Драйзайтля клюшкой.
«Конечно, хочется, чтобы это было рассмотрено. Я бы хотел, чтобы за это была дисквалификация.
Это было намерение нанести травму. Это был не хоккей», – сказал капитан «Эдмонтон» Макдэвид.
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А если серьёзно, то поэтому и не дали
К хоккею это имеет мало отношения, хоккеисты получают травмы и повреждения, ожесточаются и бьют сильнее.
За такой удар дисква точно не помещает, а при нанесении травмы она должна быть длительной.
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"Я решил его побить за дело, а он начал бить меня совершенно непонятно за что, поэтому его надо отстранить от хоккея навсегда"