Рейдеборн подписал контракт с «Салаватом Юлаевым» («Бизнес Online»)

Теги Салават Юлаев ЦСКА возможные переходы КХЛ Адам Рейдеборн Хоккей

Адам Рейдеборн продолжит карьеру в «Салавате Юлаеве».

Как сообщает «Бизнес Online», шведский вратарь подписал контракт с уфимским клубом. Об этом должны официально объявить в ближайшие дни. 

Ранее появилась информация о том, что ЦСКА и Рейдеборн решили не продолжать сотрудничество из-за лимита на легионеров.

Сообщалось, что вратарь хочет зарабатывать 50 млн рублей за сезон.

Рейдеборн играл за ЦСКА с сезона-2021/22. В минувшем сезоне он провел 37 матчей в регулярном чемпионате, отражая в среднем 91,2% бросков при коэффициенте надежности 2,30.

В 25 матчах плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ шведский голкипер одержал 15 побед, отразив 93% бросков при коэффициенте надежности 1,91.

В составе ЦСКА Рейдеборн стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

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47 комментариев

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Рамазан Сарвардинов
Наконец-то подписали нормального вратаря
+36
-2
+34
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Олег
Поздравляю УФУ нормальное приобретение.
Удачи соседям в новом сезоне...
+38
-4
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Космический Котик
Как болельщик ЦСКА скажу так: для меня самое удивительное в прошедшем сезоне - это преображение Рейдеборна начиная с серии с Локомотивом.

Он имел привычные для себя косяки в серии с Северсталью, свои коронные в ближний, неуверенность, нервозность, отлетающие перед собой шайбы и т.д. Перед серией с Ярославлем у него был наихудший показатель надежности среди всех вратарей, прошедших во второй раунд КГ. Вдумайтесь - 88%!

Смотрел статистику КХЛ и хватался за голову.

Потом он сушит Локомотив два раза, ну и дальше все всё видели.

У меня нет этому объяснения. Защита ЦСКА? А до этого чья защита была? Какие ещё объяснения? У меня их нет.
+14
0
+14
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PRICE
На самом деле Рейдеборн хорош тогда только когда защита не косячит, а вот есть ли защита такая у Уфы как у ЦСКА это другой вопрос
+12
0
+12
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Hudson_Hawk
Добро пожаловать
+10
0
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Серый
Ответ PRICE
На самом деле Рейдеборн хорош тогда только когда защита не косячит, а вот есть ли защита такая у Уфы как у ЦСКА это другой вопрос
В прошлом сезоне у Салавата была одна из лучших оборон
+6
0
+6
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Рамис Зарипов
Ответ Олег
Поздравляю УФУ нормальное приобретение. Удачи соседям в новом сезоне...
Спасибо, взаимно!!!
+8
-2
+6
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Rialto 82
Будем надеяться что хорошее приобретение
+8
-3
+5
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Дриблинг Магуайра
Ну не знаю.. как по мне, лучше было бы Яшкину или найту насыпать - была бы хотя бы одна тройка, способная решать исход матча.
+3
0
+3
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Олег
Ответ Рамис Зарипов
Спасибо, взаимно!!!
🤝👍....
+4
-1
+3
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Михаил Зюбин
У ЦСКА вратарь с армии возвращается
+2
0
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Сидни Кросби 2
Ответ artist777
Опять трансфер в стиле Чижова и Ко методом тыка . То что у него 2 кубка в руках не показатель , вон у Зарипова за этот сезон тоже серебрянная медаль .Опять посредственных собирают , не лучше того же Кареева .Так ещё и лемит на легионеров. В Ак Барсе полностью проиграл конкуренцию , весь сезон полировал скамейку. А показатели с ЦСКА только настораживают с их то звёздной обороной , кф 2.30 на минуточку у того же Метсолы в прошлом году было 1.88 с донной обороной.
Согласен,Федотов был в Салавате ничего не показал,а с ЦСКА кубок выиграл.
+4
-2
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artist777
Опять трансфер в стиле Чижова и Ко методом тыка .
То что у него 2 кубка в руках не показатель , вон у Зарипова за этот сезон тоже серебрянная медаль .Опять посредственных собирают , не лучше того же Кареева .Так ещё и лемит на легионеров. В Ак Барсе полностью проиграл конкуренцию , весь сезон полировал скамейку. А показатели с ЦСКА только настораживают с их то звёздной обороной , кф 2.30 на минуточку у того же Метсолы в прошлом году было 1.88 с донной обороной.
+7
-5
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TomatO
Так вроде норм подписание, но лучшеб в поле игрока подписать, типа Найта, а вратаря у Сибири или Амура забрать 😁
+2
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Shaiba Bash
Уж точно лучше предыдущих, успехов ему!
+2
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Mystic Stylezzz
Неплохой вариант, но надо было сливать Ежова и делать бэкапом Вязового, потенциал у парня есть
+3
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Андрюшка Ершов
Ответ Рамазан Сарвардинов
Наконец-то подписали нормального вратаря
Это же сарказм ??
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Венер Кучербаев
Ответ Кеша
Комментарий удален пользователем
да нам центр и атакующий защитник больше нужны. глупо / нерационально в нынешних реалиях тратить легионерские вакансии на вратаря, своих растить надо. тем более, именно в Салавате есть молодые, перспективные вратари. Василевского и Федотова вырастили же.
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Михаил Барвинский
Я и не сомневался, что в Уфу приедет!!!
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Профи66
Наверное это самое громкое приобретение...к сожалению ...
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sneguvkin
Отличный пылесос для Саловата
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йозе марино
легионерские места закончились, а кто атакующим защитником то будет??
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Кеша
Комментарий удален пользователем
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Профи66
Ответ Токмаков Олег
Почему к сожалению ?
Ну потому что больше легионеров не сможем подписать..
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Болельщик АВЫ
Ответ TomatO
Так вроде норм подписание, но лучшеб в поле игрока подписать, типа Найта, а вратаря у Сибири или Амура забрать 😁
Найт нам самим ещё не мешает☝️😉
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