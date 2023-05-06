Рейдеборн подписал контракт с «Салаватом Юлаевым» («Бизнес Online»)
Адам Рейдеборн продолжит карьеру в «Салавате Юлаеве».
Как сообщает «Бизнес Online», шведский вратарь подписал контракт с уфимским клубом. Об этом должны официально объявить в ближайшие дни.
Ранее появилась информация о том, что ЦСКА и Рейдеборн решили не продолжать сотрудничество из-за лимита на легионеров.
Сообщалось, что вратарь хочет зарабатывать 50 млн рублей за сезон.
Рейдеборн играл за ЦСКА с сезона-2021/22. В минувшем сезоне он провел 37 матчей в регулярном чемпионате, отражая в среднем 91,2% бросков при коэффициенте надежности 2,30.
В 25 матчах плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ шведский голкипер одержал 15 побед, отразив 93% бросков при коэффициенте надежности 1,91.
В составе ЦСКА Рейдеборн стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.
Удачи соседям в новом сезоне...
Он имел привычные для себя косяки в серии с Северсталью, свои коронные в ближний, неуверенность, нервозность, отлетающие перед собой шайбы и т.д. Перед серией с Ярославлем у него был наихудший показатель надежности среди всех вратарей, прошедших во второй раунд КГ. Вдумайтесь - 88%!
Смотрел статистику КХЛ и хватался за голову.
Потом он сушит Локомотив два раза, ну и дальше все всё видели.
У меня нет этому объяснения. Защита ЦСКА? А до этого чья защита была? Какие ещё объяснения? У меня их нет.
То что у него 2 кубка в руках не показатель , вон у Зарипова за этот сезон тоже серебрянная медаль .Опять посредственных собирают , не лучше того же Кареева .Так ещё и лемит на легионеров. В Ак Барсе полностью проиграл конкуренцию , весь сезон полировал скамейку. А показатели с ЦСКА только настораживают с их то звёздной обороной , кф 2.30 на минуточку у того же Метсолы в прошлом году было 1.88 с донной обороной.