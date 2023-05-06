Рейдеборн подписал контракт с «Салаватом Юлаевым» («Бизнес Online»)

Адам Рейдеборн продолжит карьеру в «Салавате Юлаеве».

Как сообщает «Бизнес Online», шведский вратарь подписал контракт с уфимским клубом. Об этом должны официально объявить в ближайшие дни.

Ранее появилась информация о том, что ЦСКА и Рейдеборн решили не продолжать сотрудничество из-за лимита на легионеров.

Сообщалось, что вратарь хочет зарабатывать 50 млн рублей за сезон.

Рейдеборн играл за ЦСКА с сезона-2021/22. В минувшем сезоне он провел 37 матчей в регулярном чемпионате, отражая в среднем 91,2% бросков при коэффициенте надежности 2,30.

В 25 матчах плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ шведский голкипер одержал 15 побед, отразив 93% бросков при коэффициенте надежности 1,91.

В составе ЦСКА Рейдеборн стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.