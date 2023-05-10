ЦСКА выплатит игрокам в среднем по 45 млн рублей за победу в Кубке Гагарина («Матч ТВ»)

Теги ЦСКА КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ деньги Хоккей

Хоккеисты ЦСКА получат по 45 млн рублей в среднем за победу в Кубке Гагарина-2023.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, приближенный к команде.

«Сумма может варьироваться в зависимости от того, какой вклад внес хоккеист в общекомандное дело. Но это средний бонус, который получит каждый обладатель Кубка Гагарина в 2023 году», – сообщил источник.

Отмечается, что ЦСКА не платит премиальных по ходу сезона. Бонус выдается только за победу в Кубке Гагарина.

В плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ клуб победил «Северсталь» (4-3 в серии), «Локомотив» (4-3), СКА (4-2) и «Ак Барс» (4-3).

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14 комментариев

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Пинающий Достоинства
Настоящие армейцы, это вам не 200К плюс льготы на коммуналку
+26
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_Абырвалг_
Каждый " натягивает потолок "так как хочет. Я думаю реальные бюджеты: 1,5 - 2 лярда !
+11
-1
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Влад_нн
Мало. Заплатите по 450 лучше, им же, бедным, на проживание не хватает. Ну а мы дальше смсками деньги больным детям собирать будем.
+12
-3
+9
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Rudenzik
А что это ЦСКА так скромно, в прошлом сезоне было по 70 млн
+7
0
+7
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Proline
А, ну зашибись. То есть каждый получил примерно ещё по одной годовой зарплате. А потом будем думать, чего ж потолок-то не работает...
+7
-1
+6
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Ми Ша
Спасибо Игорю Ивановичу за наше счастливое детство
+5
0
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Алексей Иванов
Зато на бронирование и аптечки народ собирает
+4
0
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Я видел дриблинг Арбелоа
Ответ Proline
А, ну зашибись. То есть каждый получил примерно ещё по одной годовой зарплате. А потом будем думать, чего ж потолок-то не работает...
а причем тут потолок? Тут бонус за сезон, не выиграли бы - не получили бы. В других командах бонусы за кол-во матчей в регулярке и т.п. и всем все норм
+5
-2
+3
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_Абырвалг_
Один "бонус ," уже значительно за лярд переваливает.
+3
-1
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Dmitry__HiLL
Ответ Rudenzik
А что это ЦСКА так скромно, в прошлом сезоне было по 70 млн
Так теперь это уже рядовой случай, не что-то редкое)
+3
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KRAN
Ответ Кеша
Отличный бонус! Заслужили ! Еще можно накинуть за финал Запада.
Не накинут. Бонус полагается только за КГ. С - стимул.
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