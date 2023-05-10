ЦСКА выплатит игрокам в среднем по 45 млн рублей за победу в Кубке Гагарина («Матч ТВ»)

Хоккеисты ЦСКА получат по 45 млн рублей в среднем за победу в Кубке Гагарина-2023.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, приближенный к команде.

«Сумма может варьироваться в зависимости от того, какой вклад внес хоккеист в общекомандное дело. Но это средний бонус, который получит каждый обладатель Кубка Гагарина в 2023 году», – сообщил источник.

Отмечается, что ЦСКА не платит премиальных по ходу сезона. Бонус выдается только за победу в Кубке Гагарина.

В плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ клуб победил «Северсталь» (4-3 в серии), «Локомотив» (4-3), СКА (4-2) и «Ак Барс» (4-3).