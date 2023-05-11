Волков о Шарове: «Трактору» нужны крепкие хоккеисты, способные выдержать нагрузку и темп сезона»
Алексей Волков высказался о возвращении Александра Шарова в «Трактор».
«Подписание Александра Шарова, воспитанника школы клуба, продиктовано прежде всего тем, что «Трактору» на длинной дистанции чемпионата нужны крепкие хоккеисты, способные выдержать нагрузку и темп сезона.
Уверен, что сам нападающий многое переосмыслил с момента последней игры за команду и стал настоящим профессионалом, что подтверждают люди, работавшие с ним в минувшие годы в Хабаровске.
У Александра есть все шансы добиться с родным «Трактором» самых высоких целей», – сказал генеральный менеджер «Трактора».
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