Волков о Шарове: «Трактору» нужны крепкие хоккеисты, способные выдержать нагрузку и темп сезона»

Алексей Волков высказался о возвращении Александра Шарова в «Трактор».

«Подписание Александра Шарова, воспитанника школы клуба, продиктовано прежде всего тем, что « » на длинной дистанции чемпионата нужны крепкие хоккеисты, способные выдержать нагрузку и темп сезона.

Уверен, что сам нападающий многое переосмыслил с момента последней игры за команду и стал настоящим профессионалом, что подтверждают люди, работавшие с ним в минувшие годы в Хабаровске.

У Александра есть все шансы добиться с родным «Трактором» самых высоких целей», – сказал генеральный менеджер «Трактора».

Шаров вернулся в «Трактор» из «Амура». Контракт – на 2 года