Волков о Шарове: «Трактору» нужны крепкие хоккеисты, способные выдержать нагрузку и темп сезона»

Теги Трактор Алексей Волков КХЛ Александр П. Шаров Хоккей

Алексей Волков высказался о возвращении Александра Шарова в «Трактор».

«Подписание Александра Шарова, воспитанника школы клуба, продиктовано прежде всего тем, что «Трактору» на длинной дистанции чемпионата нужны крепкие хоккеисты, способные выдержать нагрузку и темп сезона.

Уверен, что сам нападающий многое переосмыслил с момента последней игры за команду и стал настоящим профессионалом, что подтверждают люди, работавшие с ним в минувшие годы в Хабаровске.

У Александра есть все шансы добиться с родным «Трактором» самых высоких целей», – сказал генеральный менеджер «Трактора».

Шаров вернулся в «Трактор» из «Амура». Контракт – на 2 года

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3 комментария

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Владимир
А как люди в НХЛ больше 80 матей играют...!!! И ничего, выдерживают.. А мы 10 матчей прибавили и страдаем, что физики не хватило.. Там такие же люди играют и не ноют!!!
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Crosby174
Тут с Волковым не поспоришь: у Шарика, действительно, лошадиное здоровье. Другое дело, что кроме физики у него больше ничего и нет.
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Владимир
Будет в двух звеньях выходить
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