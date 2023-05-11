Тренер «Вегаса» Кэссиди: «Никогда не сталкивался с таким количеством травм у вратарей. Но каждый следующий отлично справлялся с работой, поэтому мы до сих пор играем»
Брюс Кэссиди отметил проблемы «Вегаса» с вратарями на протяжении сезона НХЛ.
«Голден Найтс» обыграли «Эдмонтон» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (5:1, 2-1). В первом периоде травму получил вратарь «рыцарей» Лоран Броссуа, сделавший 3 сэйва после 4 бросков. Эдин Хилл вышел на замену, отразил все 24 броска по своим воротам и одержал первую победу в плей-офф в своем втором матче. Его сменщиком стал Джонатан Куик.
«Я никогда не сталкивался с таким количеством травм у вратарей. Но каждый следующий игрок отлично справлялся с работой на протяжении всего года.
В этом нам повезло, и именно поэтому мы все еще играем. В этом плане все хорошо. Позиция важная.
В начале сезона у нас были сомнения насчет операций, которые перенес Робин Ленер, а я только знакомился с работой. Также у нас был Лоран Броссуа, который перенес операцию и должен был вернуться в состав, но не сразу. Мы знали, что он вернется, но не знали, когда именно», – сказал главный тренер «Вегаса».
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Проблемы с вратарями у команды начались почти сразу. В первом сезоне выбыл Флери, потом его сменщик Суббан. Дальше сломался Данск, несколько матчей играл Легаси, который однажды почувствовал дискомфорт и на лёд вышел вообще уже новичок из WHL Фергюсон (да, тот самый, что обул Питтсбург в конце этой регулярки).
Итого за сезон пять вратарей, плюс их уровень, кажется, что вообще не лучше сегодняшней ситуации.