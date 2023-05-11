Тренер «Вегаса» Кэссиди: «Никогда не сталкивался с таким количеством травм у вратарей. Но каждый следующий отлично справлялся с работой, поэтому мы до сих пор играем»

Брюс Кэссиди отметил проблемы «Вегаса» с вратарями на протяжении сезона НХЛ.

«Голден Найтс» обыграли «Эдмонтон» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (5:1, 2-1). В первом периоде травму получил вратарь «рыцарей» Лоран Броссуа, сделавший 3 сэйва после 4 бросков. вышел на замену, отразил все 24 броска по своим воротам и одержал первую победу в плей-офф в своем втором матче. Его сменщиком стал .

«Я никогда не сталкивался с таким количеством травм у вратарей. Но каждый следующий игрок отлично справлялся с работой на протяжении всего года.

В этом нам повезло, и именно поэтому мы все еще играем. В этом плане все хорошо. Позиция важная.

В начале сезона у нас были сомнения насчет операций, которые перенес , а я только знакомился с работой. Также у нас был , который перенес операцию и должен был вернуться в состав, но не сразу. Мы знали, что он вернется, но не знали, когда именно», – сказал главный тренер «Вегаса».

«Эдмонтон» забил первым же броском, но в итоге полностью провалил матч. «Вегас» снова ведет в серии