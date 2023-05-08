Дебур о стрельбе в торговом центре в Техасе: «Тяжело думать об играх, когда видишь такие заголовки. Это слишком великая страна, чтобы не делать с этим что-то»

Питер Дебур высказался по поводу стрельбы в торговом центре в Техасе.

По меньшей мере восемь человек погибли, семь получили ранения.

«У нас разбито сердце из-за массовой стрельбы в Аллене, штат Техас. Очевидно, это очень близко к дому и просто трагично. Честно говоря, когда вы слышите о жертвах в возрасте 5 лет, вы уже просто устаете это слушать.

Я не претендую на то, что знаю, как это исправить, но это слишком великая страна, в которой слишком много умных людей, чтобы не делать с этим что-то. Так что это просто ужасно.

Тяжело думать об играх, когда просыпаешься и видишь такие заголовки. У меня нет слов», – сказал главный тренер « ».