Дебур о стрельбе в торговом центре в Техасе: «Тяжело думать об играх, когда видишь такие заголовки. Это слишком великая страна, чтобы не делать с этим что-то»

Теги происшествия Кубок Стэнли Даллас НХЛ Питер Дебур Хоккей

Питер Дебур высказался по поводу стрельбы в торговом центре в Техасе.

По меньшей мере восемь человек погибли, семь получили ранения.

«У нас разбито сердце из-за массовой стрельбы в Аллене, штат Техас. Очевидно, это очень близко к дому и просто трагично. Честно говоря, когда вы слышите о жертвах в возрасте 5 лет, вы уже просто устаете это слушать.

Я не претендую на то, что знаю, как это исправить, но это слишком великая страна, в которой слишком много умных людей, чтобы не делать с этим что-то. Так что это просто ужасно. 

Тяжело думать об играх, когда просыпаешься и видишь такие заголовки. У меня нет слов», – сказал главный тренер «Далласа». 

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Почтенный эльф
Ответ jonnysilverhand01
А в РФ всё нормально ? Ты открой хоть новости, почитай сколько вернувшихся из так называемой СВО стреляют и поножовщины устраивают …
дежурный "аунас" на подхвате.
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FS19
Ответ jonnysilverhand01
А в РФ всё нормально ? Ты открой хоть новости, почитай сколько вернувшихся из так называемой СВО стреляют и поножовщины устраивают …
Открываю. Читаю. Не вижу. Не подскажешь какие новости-то нужно открыть?
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gepard_GRIN
В Америке, что-то надломилось, судя по количеству шутингов в 2023 году.
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
El Cazador
Ответ FS19
Открываю. Читаю. Не вижу. Не подскажешь какие новости-то нужно открыть?
Не подскажет. Главное громче тявкнуть, а овощи подхватят
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artem Ka
Ответ jonnysilverhand01
Сейчас настоящие патриоты в комментариях расскажут о плохой Америке … хотя наших соотечественников погибает ежедневно в десятки раз больше, чем в Техасе, и за что гибнут - до сих пор непонятно, и это мы ещё ничего не начинали, что же будет когда начнём
Забавный чудик с месяцем регистрации и 70% постов про политику)))
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Бардак! До чего довёл страну Байден.
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марсель Объелся
Ответ Gepard_GRIN
В Америке, что-то надломилось, судя по количеству шутингов в 2023 году.
Да вроде всегда столько шутингов. Год назад в том же Техасе человек под 20 школьников расстрелял. Все на месте, оружейное лобби процветает
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
oberkorn
Мои соболезнования родне пострадавших и погибших. Но бумеранг всегда возвращается.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FS19
Ответ jonnysilverhand01
Сейчас настоящие патриоты в комментариях расскажут о плохой Америке … хотя наших соотечественников погибает ежедневно в десятки раз больше, чем в Техасе, и за что гибнут - до сих пор непонятно, и это мы ещё ничего не начинали, что же будет когда начнём
Твои соотечественники,это которые зигуют. Прямо как на картинке у тебя в профиле.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FS19
Ответ Artem Ka
Забавный чудик с месяцем регистрации и 70% постов про политику)))
А ты в курсе с чего этот персонаж начал здесь своё "восхождение"?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artem Ka
Ответ FS19
А ты в курсе с чего этот персонаж начал здесь своё "восхождение"?
Нет) не на столько в курсе его жизни, как он моей)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий