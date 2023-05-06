Третьяк, Пугачева, Песков, Басков, Укупник, Зверев, Якубович, Винокур, Газманов и ЮрКисс приехали на похороны модельера Юдашкина

Владислав Третьяк, Алла Пугачева и Дмитрий Песков приехали на похороны Валентина Юдашкина.

Президент федерации хоккея России Третьяк пришел на Троекуровское кладбище Москвы, чтобы проститься с модельером, который умер 2 мая.

На похороны также пришли телеведущий Леонид Якубович, юморист Владимир Винокур, певцы Дмитрий Маликов, Александр Розенбаум, Николай Басков, Олег Газманов и Аркадий Укупник, актриса Клара Новикова, певицы Наташа Королева, Надежда Бабкина и Алла Пугачева, стилист Сергей Зверев и поп-исполнитель ЮрКисс.

На кладбище также приехал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.