Третьяк, Пугачева, Песков, Басков, Укупник, Зверев, Якубович, Винокур, Газманов и ЮрКисс приехали на похороны модельера Юдашкина

Теги ФХР светская хроника происшествия Владислав Третьяк Олег Газманов Дмитрий Песков Политика Валентин Юдашкин Леонид Якубович Хоккей

Владислав Третьяк, Алла Пугачева и Дмитрий Песков приехали на похороны Валентина Юдашкина.

Президент федерации хоккея России Третьяк пришел на Троекуровское кладбище Москвы, чтобы проститься с модельером, который умер 2 мая.

На похороны также пришли телеведущий Леонид Якубович, юморист Владимир Винокур, певцы Дмитрий Маликов, Александр Розенбаум, Николай Басков, Олег Газманов и Аркадий Укупник, актриса Клара Новикова, певицы Наташа Королева, Надежда Бабкина и Алла Пугачева, стилист Сергей Зверев и поп-исполнитель ЮрКисс.

На кладбище также приехал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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19 комментариев

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Фёдор Кузнецов
Поражаюсь умению спортс ру впихнуть любую политическую или другую неспортивную новость на сайт
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Tungus85
Пугачёва в обществе жополизов.
+23
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Великий Алонсо
Юркисс че там забыл? Он их всех в 3 раза младше
+10
0
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Ебздрогыч
На кладбище также приехал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Лучше бы он с кем-то другим приехал прощаться
+16
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Штучный
Ответ Фёдор Кузнецов
Поражаюсь умению спортс ру впихнуть любую политическую или другую неспортивную новость на сайт
Так Третьяк пришёл 😁
+6
-1
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oldgordon
Самая спортивная новость
+3
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Rialto 82
Ответ Великий Алонсо
Юркисс че там забыл? Он их всех в 3 раза младше
Так ему Путин тоже орден чего-то-там вручал, как всей этой шайке-лейке
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Фёдор Кузнецов
Ответ Ебздрогыч
На кладбище также приехал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Лучше бы он с кем-то другим приехал прощаться
Как один человек может иметь такую разную политическую позицию? Читая твои комментарии задумываешься, а это точно один человек?
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Matador
короче все ведущие спортсмены страны собрались
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ni
Хороший был человек.
Скромный и порядочный.
Ноль звёздной болезни.
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mitos
Туса провожает модельера. Песков целующий руки Пугачевой это квинтэссенция лицемерия. Как же они отвратительны.
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